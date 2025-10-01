สลด ชาย 46 เมาสารระเหย พลัดตกฝายน้ำล้น คนหาปลาพบ ศพลอยอืดในคลอง
เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครนายก พ.ต.ท มงคล โคตรฮาษา สารสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้รับแจ้งเหตุจากนางฤทัย (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปีคนตกปลา ว่าตนได้มาตกปลากับสามีที่บริเวณฝ่ายน้ำล้น ได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงออกตามหากลิ่น พบศพคนตายลอยน้ำติดอยู่ข้างก่อหญ้า บริเวณฝายน้ำล้นบ้านขาม-วังไทร หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแพทย์เวร และกู้ภัยสว่างอริยะนครนายก ไปยังที่เกิดเหตุ พบนางหฤทัย ที่มาตกปลาพร้อมสามีได้ชี้จุดพบศพในคลอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริยะนครนายก ได้ลงไปในคลองใช้เชือกมัดตัวศพแล้วช่วยกันลากมาขึ้นฝั่ง เมื่อตรวจสอบบริเวณฝายนัำล้นพบขวดทินเนอร์ขวดใหญ่ 1 ขวดกระเป๋าสะพาย ข้างในมีบัตรประชาชน ทรายชื่อนายสมพร (สงวนนามสกุล) เมื่อแพทย์ชันสูตรพลิกศพไม่พบบาดแผลหรือการถูกทำร้ายร่างกาย พร้อมให้กู้ภัยสว่างอริยะนครนายกส่งศพผ่าพิสูตรที่โรงพยาบาล มศว.องครักษ์ และจะได้ติดต่อญาติมารับศพนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
นางฤทัย กล่าวว่า ตนมาตกปลาที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านขาม-วังไทร ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจึงออกตามหาพอดีนายนิมิตร (สงวนนามสกุล) ได้เดินมาหาเห็ดอยู่คนละฝั่งคลองจึงได้ตะโกนบอกให้นายนิมิตรช่วยดูให้หน่อยว่า เป็นศพคนหรือศพสุนัข เมื่อใช้ไม้เขี่ยดูจึงทราบว่าเป็นศพคนจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว
จากการใช้สัมภาษณ์ของนายกมล สาดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เขวาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ได้เล่าว่านายสมพร ผู้เสียชีวิตนั้น ติดดมสารสะเหย เช่นทินเนอร์ 3 k มานานหลายปีแล้ว ทางฝ่ายปกครองได้นำตัวไปบำบัดหลายครั้งแล้ว พอกับมาก็กับมาดมสารระเหยเหมือนเดิม คาดว่ามานั่งอยู่ที่ฝายน้ำล้นแล้วพลัดตกฝายเสียชีวิตดังกล่าว