หนุ่มบุรีรัมย์ รีบนั่งบัสไปพิจิตร หวั่นมีปัญหา หลังซื้อหวยกับคนรู้จัก ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีชาวบ้านในตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ใบ มูลค่า 6 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกรางวัลชื่อนายวีรชัย อายุ 38 ปีทำงานเป็นพนักงานขับรถของ อบต.เขาดินเหนือ ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปจังหวัดพิจิตรเพื่อขอรับลอตเตอรี่ที่ซื้อทางออนไลน์จากผู้ขายในพื้นที่ดังกล่าว
สอบถามนางสาวศุภัญญา อายุ 23 ปี น้องสาวผู้ถูกรางวัล เล่าว่า ก่อนหน้านี้พี่ชายฝันว่าได้จับปลา และมีคนนำพระพุทธรูปมาให้ จึงตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่กับเพื่อนที่เคยรู้จักกัน ที่ อ.บึงสีไฟ จ.พิจิตร
โดยซื้อทั้งหมด 5 ใบ ผลปรากฏว่า ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ และถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว “77” อีก 1 ใบ
สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คือเกรงว่าจะมีปัญหาเหมือนกรณีอื่นๆอีกหรือไม่ เพราะเราไม่ได้ซื้อทางเป๋าตุงซึ่งเป็นของรัฐบาล แต่ก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะคนขายโทรมาแจ้งเอง
ขณะที่นางสวัส อายุ 60 ปี แม่นายวีรชัย บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงเพราะลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่กับเรา ส่วนเรื่องงานพนักงานขับรถของลูกชายเชื่อลูกจะทำต่ออย่างแน่นอน