สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เจ๊เกียว สุจินดา เชิดชัย
นครราชสีมา เมื่อเวลา 18.00น. วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมช.ศึกษาธิการ และนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุจินดา เชิดชัย “เจ๊เกียว” อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทยและเจ้าของกิจการรถโดยสารเชิดชัยทัวร์ ณ บ้านพักภายในอู่เชิดชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนางกฤตินี เชิดชัย นายอัสนี เชิดชัย และนายสุรวุฒิ เชิดชัย บุตรสาวและบุตรชายรวมทั้งแขกมาร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยเจ้าภาพมีกำหนดการบรรจุศพนางสุจินดา ฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป