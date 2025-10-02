สุดสลด ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก คลอก 7 ชีวิตดับคากองเพลิง เพื่อนบ้านเล่านาทีสลด

สุดสลด ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก คลอก 7 ชีวิตดับคากองเพลิง เด็กสุด 1 ขวบ เพื่อนบ้านเล่านาทีสลดได้ยินเสียงคนร้องจากบ้านต้นเพลิง ด้านนายอำเภอเผย คนในบ้านกำลังนอนหลับ ก่อนพยายามหนีแต่ไม่ทัน
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม พ.ต.ท.ชัยกฤต เตารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ 4 หลัง ถนนซอยทางไผ่ 2 เขตเทศบาลนครระยอง จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง นายอนุสรณ์ แสงกล้า นอภ.เมืองระยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครระยอง ไประงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบต้นเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งลุกโหมรุนแรง ก่อนลามไหม้อีก 3 หลัง เจ้าหน้าที่ได้ฉีดสกัดเพลิงไหม้ใช้เวลา 30 นาที จึงสามารถระงับเหตุได้ ตรวจสอบบ้านต้นเพลิงถูกเผาวอดทั้งหลัง พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอก รวม 7 ราย เป็นผู้ใหญ่ 4 ราย เด็ก 3 ราย ประกอบด้วย นางลัดดา อายุ 57 ปี นายสราวุธ อายุ 32 ปี น.ส.ดารารัตน์ อายุ 29 ปี น.ส.แนน อายุ 29 ปี ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) ด.ช.บี (นามสมมุติ) อายุ 2 ขวบ และ ด.ญ.ซี (นามสมมุติ) อายุ 1 ขวบ โดยในที่เกิดเหตุยังมีบ้านได้รับความสียหายอีก 3 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย สำลักควันไฟ ถูกนำส่ง รพ.ระยอง
สอบถาม น.ส.ปทิตตา อายุ 17 ปี มีบ้านพักอยู่ตรงข้าม เล่าว่า เมื่อช่วงเวลา 02.07 น. ได้ยินเสียงคนกรีดร้องออกมาจากบ้านต้นเพลิง จึงดึงม่านหน้าต่างดูพบเพลิงลุกไหม้ขึ้น ก่อนไฟจะลุกโหมแรงไหม้ทั้งหลัง
สอบถาม นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า เบื้องต้นสาเหตุคาดว่า เพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยภายในบ้านมีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก ซึ่งช่วงเกิดเหตุพบว่าทั้งหมดนอนอยู่บนชั้น 2 ก่อนจะพยายามหนีลงมาชั้นล่าง แต่ไม่ทัน โดยพบบางรายเสียชีวิตบริเวณประตูบ้านชั้น 2 อย่างไรก็ตาม ส่วนสาเหตุที่แท้จริง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป