ลูกชาย หัวเราะถูกจับ หลังซ้อม ‘แม่’ เข้ารพ. ลั่นกลัวบาปอยู่ แต่โมโหทิ้งถ้วยมาม่ากินไม่หมด

ลูกชาย หัวเราะถูกจับซ้อม ‘แม่’ หามส่งรพ. ลั่นกลัวบาปอยู่ แต่โมโหทิ้งถ้วยมาม่ายังกินไม่หมด
ศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 1669 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุแม่โดนลูกชายทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี หลังรับแจ้งจึงสั่งการให้หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ เร่งไปให้การช่วยเหลือ นำตัว หญิง อายุ 45 ปี ผู้บาดเจ็บ ส่งรักษาที่โรงพยาบาล เบื้องต้นมีเลือดกำเดาไหล ใบหน้าปูดบวม ท้ายทอยบวม มีรอยฟกช้ำตามลำตัว แขนและขา
หลังจากนั้น พี่สาวของผู้บาดเจ็บ ได้โทรแจ้งตำรวจให้มาจับ ชาย อายุ 23 ปี ลูกชายของผู้บาดเจ็บ ที่ลงมือก่อเหตุกระโดดถีบบริเวณท้ายทอยแม่ จนล้มคว่ำหน้าฟาดพื้น แล้วต่อยซ้ำที่ใบหน้า หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน เก็บตัวอยู่ในบ้านพัก
ต่อมา รอง สวป.สภ.ย่อยห้วยหลวง นำกำลังตำรวจสายตรวจมาถึง ได้ตะโกนเรียกผู้ก่อเหตุให้ออกมามอบตัว ไม่นานก็เดินออกมามอบตัว โดยไม่มีการขัดขืน ระหว่างนั้น ผู้เป็นป้าได้ด่าทอด้วยความคับแค้นใจ หลังจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดที่ทำร้ายแม่ ก่อนจะตรวจยึดอาวุธมีดสั้นปลายแหลม 1 เล่ม และนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักเพิ่มเติม
ผู้ก่อเหตุให้การด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ตนไม่ได้เสพยาบ้า เพียงแค่ต้มกัญชากิน และสูบกัญชาเท่านั้น ตนไม่ได้ทำร้ายแม่ถึงขนาดนั้น ทำไปก็เพราะโมโหแม่ ตนตื่นมาช่วงเที่ยงแล้วเดินไปถามแม่ว่า คว่ำถ้วยมาม่าที่ยังกินไม่หมดทำไม แม่ก็บอกว่า “เรื่องของกู” ทำให้ตนโมโห เพราะเวลาไม่มีกิน ก็ไม่มีกินจริงๆ จะคว่ำทิ้งทำไม ตนจึงไปอาบน้ำแต่แม่ก็ยังไม่หยุดบ่น และด่าตนแรงมาก ตนจึงออกมาจากห้องน้ำและถีบแม่ไป 1 ครั้ง ไม่ได้รุนแรงอะไร กลัวบาปอยู่หมือนกัน แต่ทำไปเพราะโกรธและโมโหจริงๆ
ป้าของผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ตนมาดูก็เห็นน้องสาวหน้าปูดบวม มีเลือดไหลออกทางจมูก น้องก็ตอบอะไรมากไม่ได้ ตนก็ด่าหลานชายไปชุดใหญ่ เขาก็ไม่ยอมรับ บอกทะเลาะกันเล็กน้อยในครอบครัว แต่จากสภาพน้องสาวมีอาการหนักมาก ถามแล้วเขาก็บอกลูกชายถีบและต่อยซ้ำ เหตุเกิดตรงประตูหน้าบ้าน
เบื้องต้นตำรวจจะได้ทำการตรวจปัสสาวะผู้ก่อเหตุ เพื่อหาสารเสพติดอย่างละเอียด และรอให้แม่ทำการรักษาจนมีอาการดีขึ้น ให้นำใบรับรองแพทย์มาแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายอีกครั้ง
