เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม เป็น 2,400 ลบ.ม เตือนท้ายเขื่อนน้ำขึ้นอีก 30 ซม.

เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มเป็น 2,400ลบ.ม เตือนท้ายเขื่อนน้ำขึ้นอีก 30 ซม.
วันที่ 2 ตุลาคม ที่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข ช.น.3018 ถนนคันคลองมหาราช ล่าสุดประชาชนจาก 2 ตำบลคือ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา กว่า 15 ครัวเรือน และ ต.ชีน้ำร้าย ของ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี อีกกว่า400 ครอบครัวได้อพยพหนีน้ำท่วม ขึ้นมาสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวอยู่ริมถนน ทำให้ถนนในบางช่วงเหลือช่องเดินรถเพียงช่องเดียว ตั้งแต่พื้นที่ ม.1 ต.โพนางดำออก เรียงรายไปจนถึงพื้นที่ ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
โดยในพื้นที่ ต.ชี้น้ำร้ายที่ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาหลายวันแล้ว บางพื้นที่ ที่เป็นจุดลุ่มต่ำมีระดับความสูงของน้ำถึง150-160 ซม.ทำให้ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องย้ายสิ่งของขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนเป็นการชั่วคราวก่อน ส่วน ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา เอง นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีฯ เปิดเผยว่า ระดับน้ำได้ล้นตลิ่งแล้ว ทำให้เทศบาลโพนางดำออกต้องเสริมคันดินขึ้นเพื่อรองรับน้ำที่จะยกระดับขึ้นอีกจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับการระบายเพิ่มขึ้นจากอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เป็น 2,400ลบ.ม./วินาที ในวันนี้ ที่คาดว่าจะมีระดับน้ำยกตัวขึ้นอีกอย่างน้อย 20-30 ซม. โดยทางเทศบาลมีตัวเลขในใจคือจะสู้ได้ถึงการระบายน้ำในอัตรา2,500ลบ.ม./วินาที ถ้าเกินกว่าน้ำเกรงว่าคันดินจะรับไม่ไหว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 2,730ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น 35ซม.ใน 24ชม. วัดได้ 16.33ม.รทก.
และจากอิทธิพลของพายุบัวลอยที่แม้จะอ่อนกำลังลงแล้ว แต่ยังมีอิทธิพลเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยยังกำลังแรง ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง กรมชลประทานจึงได้พิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือ จากเดิม2,300ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่อัตรา 2,400ลบ.ม./วินาที โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนล่าสุดวัดได้ 15.47ม.รทก. จึงแจ้งเตือนให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมรับมือระดับน้ำที่คาดว่าจะยกตัวขึ้น15-30ซม.ใน24ชม.ข้างหน้าจากการระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนเจ้าพระยา
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทหรือปภ.เปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่น้ำท่วมของ จ.ชัยนาท มีที่บริเวณท้ายเขื่อนฯ1อำเภอ คือ อ.สรรพยา รวมพื้นที่ 5 ตำบล 16หมู่บ้าน รวม 200 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 520คน ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกคันกั้นน้ำ