ทองแฟชั่นคึกคัก หลังราคาทองจริง ทะลุ 6 หมื่น คาดหยุดกลับบ้านสิ้นปี ยอดขายพุ่ง 200%

ทองแฟชั่นคึกคัก หลังราคาทองจริง ทะลุ 6 หมื่น คาดหยุดยาวกลับบ้านสิ้นปี ยอดขายพุ่ง 200%
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง ร้านทองเอกจิวเวลรี่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องประดับทองคำเสมือนจริง หรือทองแฟชั่น ร้านอันดับ 1 ของประเทศไทยที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
นายอิงควัต อายุ 41 ปี และ น.ส.จุฑามาศ อายุ 32 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของร้าน เปิดเผยถึงการเติบโตของธุรกิจเครื่องประดับทองคำปลอม หลังราคาทองจริงพุ่งทะยานไปแตะที่บาทละ 60,000 บาท ว่าร้านของตนยังคงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ราคาทองจริงอยู่ที่บาทละ 40,000-50,000 บาทแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา หลังจากราคาทองจริงมีแนวโน้มขยับราคาสูงกว่าบาทละ 50,000 บาท ก็มีกำลังซื้อทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกใหม่สูงขึ้นตามมาเช่นกัน จนกระทั่งราคาทองคำทะลุ 60,000 บาท
ทองคำ ยังคงเป็นเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในสังคม สร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมให้ผู้สวมใส่ดูดีขึ้น แต่เมื่อราคาทองคำจริงยังพุ่งขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ผู้ที่อยากสวมใส่มีกำลังซื้อไม่พอ แตะต้องถึงยาก ทำให้ทองเสมือนจริง หรือทองแฟชั่น กลายเป็นทางเลือกที่ผู้คนให้ความสนใจ เพราะเข้าถึงได้ง่าย และมีราคาถูกกว่า
ซึ่งทองแฟชั่นของทางร้านนั้นมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของวัตถุที่ใช้ในการผลิต ลวดลาย รูปแบบสินค้าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งการรับประกันหรือให้บริการหลังการขาย จึงทำให้ร้านทองเอกจิวเวลรี่กลายเป็นร้านทองปลอมอันดับ 1 ที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยมา
แม้ว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจุบันจะดูซบเซา ขาดกำลังซื้อก็ตาม แต่ทางร้านยังคงมีลูกค้ามาเลือกซื้อสั่งซื้อสินค้าตามปกติ ซึ่งมาจากปัจจัยที่ทองคำจริงราคาพุ่งสูง แต่ลูกค้าบางกลุ่มบางคนยังคงมีความจำเป็นต้องใส่เครื่องประดับเพื่อเข้าสังคม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่ต้องเดินทางกลับบ้าน หรือบางคนก็กลัวว่าการใส่ทองจริงในตอนนี้จะไม่ปลอดภัย ก็หันมาเลือกใส่ทองแฟชั่นแทน แล้วเก็บทองคำจริงไว้เพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยก็มี
ตนเชื่อว่าในช่วง 3 เดือนหลังจากนี้ จะมียอดซื้อทองปลอมสูงขึ้นอีก 20-30% และถ้าเป็นช่วงส่งท้ายปลายปี จะมียอดซื้อพุ่งสูงถึง 100-200% แน่นอน เพราะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ผู้คนต้องเดินทางกลับบ้าน ทางร้านตนจึงได้เตรียมสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัว
แม้ว่าร้านของตนจะเป็นร้านจำหน่ายทองแฟชั่น แต่เรื่องคุณภาพสินค้าทางร้านตนไม่เป็นรองใคร รวมทั้งยังมีประกันหลังการขายให้กับลูกค้า สามารถนำมาเปลี่ยนหรือเทิร์นได้อีกด้วย จึงทำให้ร้านทองเอกจิวเวลรี่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และยังคงเป็นร้านจำหน่ายทองปลอมคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศต่อไป
ด้าน ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อทองแฟชั่นที่ร้าน กล่าวว่า ตนเป็นลูกค้าร้านนี้มานานแล้ว จะคอยแวะเวียนมาดูสินค้าลวดลายใหม่ ๆ ที่ทางร้านนำมาจำหน่าย ซึ่งร้านนี้มีคุณภาพและมีตัวเลือกที่เยอะกว่าร้านอื่น ๆ หากถามว่าเครื่องประดับทองปลอมจำเป็นไหม ตนว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับตน เพราะตนยังต้องใส่ออกงานสังคมในบางครั้ง ประกอบกับตนชอบเครื่องประดับแบบนี้ เพราะสามารถหยิบจับมาใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือระมัดระวังตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ราคาทองจริงราคาพุ่งสูงขึ้นสูงสุด