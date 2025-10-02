เมียนมาระอุ เปิดฉากรบระลอก 2 ระดมยิงใส่กะเหรี่ยง ยึดค่ายเลเก่ก่อคืน

เมียนมา เปิดฉากรบ ระลอก 2 ระดมยิงใส่กะเหรี่ยง กระสุนตกกลางชุมชน 2 นัด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ทหารเมียนมา เริ่มยิงใส่ฝ่ายทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู.) ด้วยอาวุธปืน ค. 122 มม. ที่บริเวณบ้านเลเก่ก่อ ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด และตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัย ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ 2 ตำบล
โดยการระดมยิงของฝ่ายทหารเมียนมา เป็นการยิงกดดันฝ่ายกะเหรี่ยงระลอกที่ 2 ทั้งนี้เพื่อจะยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายกะเหรี่ยงที่ยึดครองบริเวณบ้านเลเก่ก่อ ให้ได้ ขณะที่ฝ่ายกะเหรี่ยง ที่ดูแลพื้นที่เลเก่ก่อ พยายามตอบโต้ทหารเมียนมาด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมา รวมทั้งยิงอาวุธปืนค.ตอบโต้ฝ่ายเมียนมา
ข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้ง ว่า ทหารเมียนมาได้ใช้โดรนกามิกาเซ่ หรือ โดรนพลีชีพ บินไปยังบ้านมินละปัน ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยง ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด โดยไปตกพื้นที่ชุมชน 2 ลำ แล้วเกิดระเบิด แต่ไปลงที่ต้นไม้เสียหาย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
สำหรับพื้นที่บริเวญฐานที่มั่นของฝ่ายกะเหรี่ยง เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่ง หากฝ่ายใดยึดได้ จะมีความได้เปรียบข้าศึก ฝ่ายทหารเมียนมาจึงใช้ความพยายามที่จะยึดพื้นที่นี้ให้ได้