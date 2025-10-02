หลานนักการเมืองดังปักษ์ใต้ บุกแทงแฟนใหม่สาว เจ็บสาหัส ตร.ขอหมายจับ

หลานนักการเมืองดังปักษ์ใต้ บุกแทงแฟนใหม่สาวเจ็บสาหัส ตร.ขอหมายจับ
เมื่อเวลา 23.15 น. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ต.ท.อุดม เพ็ชรรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุแทงกันภายในร้านเหล้าชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านตลาดใหญ่ อ.เมืองจ.ภูเก็ต มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย
หลังรับแจ้ง รายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ทราบ และเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวน
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าร้านเหล้าได้ปิดให้บริการแล้ว ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายกรรณตวีย์ ปรีชา อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกแทง เข้าบริเวณคอหน้าอกและข้อศอกอาการสาหัส เพื่อนได้นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า ขณะผู้บาดเจ็บนั่งดื่มกับแฟนสาว ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทางด้านหลัง แล้วใช้มีดพกสั้นแทง 3-4 ครั้ง ก่อนขับรถยนต์ BMW สีขาว ป้ายแดง หลบหนีออกจากร้านไป ต่อมา พบรถยนต์คันดังกล่าวถูกจอดทิ้งไว้บริเวณพูนผลไนท์พลาซ่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาที่ สภ.เมืองภูเก็ต
จากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ ให้การว่า ผู้ก่อเหตุคืออดีตแฟนหนุ่มของตนเอง ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้ เคยคบหากันมานาน 4 ปี เพิ่งเลิกรากันประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา และเพิ่งคบหากับผู้บาดเจ็บได้เพียง 1 เดือน และไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุตามมาที่ร้านเหล้าตั้งแต่เมื่อใด
เบื้องต้น ตำรวจสันนิษฐานสาเหตุการก่อเหตุ จากปัญหาความหึงหวง และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป