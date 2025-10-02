พระ เณร วัดโพธิญาณ ร่วมกรอกกระสอบทรายอุดท่อ กันน้ำน่านทะลัก หลังวิกฤตเกือบล้นตลิ่ง

พระ เณร วัดโพธิญาณ ร่วมแรงกรอกกระสอบทรายอุดท่อ ป้องกันน้ำแม่น้ำน่านทะลักเข้าท่วม หลังวิกฤต ระดับน้ำเกือบล้นตลิ่งแล้ว
พิษณุโลก – เมื่อวัน 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก กำลังวิกฤต เนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่าลงสู่แม่น้ำน่าน ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด เช้าวันนี้ เวลา 10.00 น. อยู่ที่ 9.88 เมตรแล้ว จากจุดวิกฤต 10.37 เมตร เฝ้าระวังแม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าเขตเศรษฐกิจต่อเนื่อง
ขณะนี้ที่ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนเหนือเมืองพิษณุโลก พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ พร้อมด้วยพระ เณร ร่วมกันกรอกกระสอบทราย เพื่อนำมาบล็อกท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ หวั่นแม่น้ำน่านทะลักย้อนท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่วัดโพธิญาณ พื้นที่บ้านเกาะแม้ว โรงทอ และพื้นที่ส่วนราชการ ที่ลุ่มต่ำ ในตำบลหัวรอทั้งหมดได้ เนื่องจากในปี 2554 ที่ผ่านมา ระดับน้ำแม่น้ำน่านเคยล้นทะลักท่อระบายน้ำ ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก่อนตัวเมืองเขตเศรษฐกิจพิษณุโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง จึงหวั่นเกรงว่าจะเกิดซ้ำรอยอีกครั้ง