ส่อง ท่าเรือบาลีฮาย โฉมใหม่ พัทยาเปิดไฟโชว์สีสัน 8 แบบ ดึงดูดนทท.รับไฮซีซัน

ส่อง ท่าเรือบาลีฮาย โฉมใหม่ เมืองพัทยาเปิดไฟโชว์สีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยว รับไฮซีซัน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ และนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า หลังรับมอบงานจากผู้รับจ้าง
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปเกาะล้าน ไม่ต้องตากแดดตากฝน ซึ่งในส่วนหลังคาสะพานนั้นได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จมาระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนวันนี้มาเพื่อทดสอบระบบไฟส่องสว่างบนสะพาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้ไฟบนสะพานเปิดควบคู่ไปกับไฟตรงป้าย PATTAYA CITY ซึ่งมีด้วยกัน 8 รูปแบบในเบื้องต้น พร้อมทั้งในอนาคตอาตจะมีการปรับรูปแบบไฟให้สอดคล้องกับเทศกาล โดยไฟส่องสว่างบนสะพานท่าเรือแหลมบาลีฮายมีทั้งหมด 31 เส้นทั้งนี้การเปิดไฟส่องสว่างบนสะพานเป็นการเปิดแบบอัตโนมัติ ผ่านตู้ควบคุ้ม 6 ตู้ เปิดตั้งแต่เวลา 18.00น. ไปจนถึง 06.00น.
นายกเมืองพัทยา กล่าวย้ำอีกว่า การก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานท่าเรือแหลมบาลีฮายนอกจากจะอำนวยความสะดวก รวมถึงกันแดดกันฝนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านแล้ว อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการถ่ายภาพความสวยงามของเมืองพัทยา ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่โซนวอล์คกิ้งสตรีทที่เมืองพัทยาได้พัฒนาปรับปรุงป้ายเป็นจอLED ทางเข้าทั้ง 2 ฝั่งให้มีความทันสมัย และโซนท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายที่มีการพัฒนาโป๊ะท่าเรือ การก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมไฟส่องสว่างที่เล่นเฉดสีต่าง ๆ ควบคุมไปกับป้ายป้าย PATTAYA CITY จะดึงดุดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ รับไฮซีซันที่จะมาถึงนี้อีกทางหนึ่ง