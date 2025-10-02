จับชายวัย 50 ปี แทงเพื่อนสนิทดับ อ้างโมโห ถูกเหยียดหยามว่า ‘จน’

รวบ ปุ๋ย ห้วยขวาง มือแทงเพื่อนสนิท อ้างโกรธผู้ตายเย้ยหยันว่าจน จ้วงแทงดับ
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ รอง.ผกก.สส.สน.ดินแดง พ.ต.ท.อิษฎากร เทพเนาว์ รอง.ผกก.ป.สน.ดินแดง พ.ต.ท.ปิติพล พรหมแก้ว รองผกก.(สอบสวน).สน.ดินแดง พ.ต.ท.นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สว.สส.สน.ดินแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนชุดปฏิบัติการที่ 1
ร่วมกันจับกุม นายเอกสิทธิ์ หรือปุ๋ย อายุ 50 ปี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2568 ข้อหาฆ่าผู้อื่น พร้อมของกลางอาวุธมีดปลายแหลมใช้ก่อเหตุ ควบคุมตัวได้บริเวณห้องสืบสวน สน.ดินแดง แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 03.06 น. วันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.วรณัฐ วงค์คำ สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สน.ดินแดง ว่ามีเหตุ ชายวัย 51 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่บริเวณ ปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รายงานผู้บังคับบัญชาและประสานฝ่ายสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ พบร่าง นายเสนีย์ (สงวนนามสกุล) ผู้บาดเจ็บ นอนหงายท้องจมกองเลือดอยู่บริเวณพื้นผิวถนน ลักษณะหายใจรวยริน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลฉกรรจ์ถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้าย จำนวน 2 แผล จึงประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี และทราบว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้เพียง 1 วัน เร่งรัดสั่งการให้ พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง สั่งการพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนทราบชื่อผู้ก่อเหตุว่าคือ นายเอกสิทธิ์ หรือ “ปุ๋ย ห้วยขวาง” วัย 50 ปี และสามารถขออนุมัติหมายจับได้ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่น” จากนั้นได้สั่งการให้ชุดสืบสวน เร่งไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย จนสามารถติตตามจับกุมตัว นายเอกสิทธิ์ ผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จากนั้นควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวนชั้นจับกุมนายปุ๋ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุแทงผู้ตายจริง โดยในคืนเกิดเหตุตนกับผู้ตายได้ไปร่วมดื่มสุราด้วยกัน จนเกิดอาการมึนเมา หลังจากนั้นตนได้มีปากเสียงกับผู้ตาย โดยอ้างว่าผู้ตายพูดจาเย้ยหยันว่าตนจน จึงเกิดความบันดาลโทสะด้วยอารมณ์ชั่ววูบ จึงใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายเข้าที่ลำตัว และหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไป จนมาถูกจับกุมได้ในที่สุด
ด้านพ.ต.อ.ภษิต กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา แต่ยืนยันว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไป