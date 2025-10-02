ผวา! ชลบุรี ถนนยุบ ลึกกว่า 3 เมตร กลางเมือง ชาวบ้านเล่านาทีระทึก กำแพงพังเสียหาย

ผวา! ชลบุรี ถนนยุบลึกกว่า 3 เมตร กลางเมือง ชาวบ้านเล่านาทีระทึก กำแพงพังเสียหาย
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 2 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณถนนหระโดน-คลองกะปิ บริเวณเส้นทางหลังห้างสรรพสินค้าดังเมืองชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังมีการยุบตัวของถนน เมื่อไปถึงได้พบกับผู้รับเหมาได้ทำป้ายมาปิดกั้นถนน พร้อมเตือนประชาชนห้ามผ่าน ตรวจสอบพบว่าถนนทรุดตัว ลึกกว่า 3 เมตรขนาดยาว 10 เมตร กว้าง 6 เมตร ติดกับสะพานข้ามคลอง และยังมีกำแพงของหอพักทรุดพังเสียหายในที่้เกิดเหตุ
จากการสอบถาม น.ส.น้ำฝน อายุ 30 ปี แม่ค้าขายของในพื้นที่ ได้เปิดเผยว่า ถนนได้เกิดการยุบต้วทรุดลงแต่เมื่อวาน โชคดีที่รถวิ่งผ่านไป ทำให้ถนนทรุด ตนเห็นทีแรกนึกว่าจะเป็นเหมือน กทม.พอถนนทรุดตนก็เห็นเสาไฟฟ้าเอน กำแพงหอก็พังทลายลงไปด้วย เห็นแล้วก็ยังกลัว แต่ตอนนี้ตนเห็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาดู และกำลังเร่งแก้ไข
ทางด้านนายนิติ กุญชู ผู้รับเหมาได้เปิดเผยว่า สาเหตุหลักจากการทำให้ถนนยกตัวและพังลง เนื่องจากมีน้ำกัดเซาะริมตลิ่งใต้สะพานเป็นระยะระยะเวลานานหลายปี ทำให้ไม่มีดินกั้นผนังจากความสูงของถนนประมาณ 3 เมตรและถนนกว้าง 6 เมตรยาว 10 เมตรตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างสกัดเอาขอบปูนด้านล่างออกแล้วจะเร่งนำทรายมาถมให้เต็ม และมีการจัดทำถนน
เบื้องต้นน่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วันในการแก้ไข ตอนนี้ก็มีการปิดถนน โดยการนำแผงมากั้นห้ามไม่ให้รถผ่าน เพื่อป้องกันอันตราย และยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขถนน ฝากถึงประชาชนที่จะใช้เส้นทาง ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อน ตอนนี้ก็ยังมีกำแพงของหอพักที่ถูกน้ำเซาะดิน พังเสียหายไปด้วย แต่ยังไม่อันตราย เพราะไม่ถึงตัวหอพักแน่นอน
