บิ๊กกุ้งส่งมอบหน้าที่ แม่ทัพภาค 2 คนใหม่ ลั่นจะยึดมั่นรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน
เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กับ พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ เริ่มด้วยพิธีสักการะพระศรีสัมพุทธโมลี พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) พิธีสักการะพระพุทธวิชัยเสนีย์นาถ และศาลพระนครราช พิธีสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย พิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จากนั้นเวลา 09.39 น. พลโทบุญสิน ได้ลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้แก่ พลโท วีระยุทธฯ ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จากนั้นเวลา 10.29 น. ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย โดย พลโทบุญสิน ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พร้อมส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับ พลโทวีระยุทธ และมีการสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติยศ ของหมู่ธงประจำหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 83 หมู่ธง โดยมี ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง
พลโทบุญสิน อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนาย ยึดมั่นในการทำหน้าที่ เพื่อปกป้องอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนนี้ ไว้ด้วยเลือดเนื้อ และชีวิต มิยอมให้ผู้ใดมาล่วงล้ำแผ่นดินไทยเป็นอันขาด เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน นี่คือสิ่งที่เราต้องธำรงไว้เหนือสิ่งอื่นใด รวมถึงร่วมมือกันสร้างความรัก ความสามัคคี ความมั่นคง และชื่อเสียงอันดีงามของกองทัพภาคที่ 2 ให้ยั่งยืนสืบไป และขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จะนำพากองทัพภาคที่ 2 ก้าวหน้าและบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์
ด้านพลโทวีระยุทธ กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมทั้งยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งจะรักษาเอกราชอธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาติ จะไม่ยอมให้ใครมาละเมิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พร้อมจะรักษาผลประโยชน์ และความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน แม้จะต้องเสียเลือดเนื้อก็ตาม และขอให้เพื่อนทหารที่รักทุกนาย จงมีความภาคภูมิใจ ที่จะรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน นั้นคือสิ่งที่เราต้องธำรงไว้เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ในการนี้ยังได้กล่าวชื่นชม อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 รวมถึงประเทศชาติ ขอขอบคุณที่ได้มอบความรู้ ความรัก ให้พวกเรามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงดูแลบริหารราชการให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่ง ของกองทัพบก เป็นหน่วยทหารที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่น และเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจ จึงขอน้อมจารึกผลการปฏิบัติราชการของท่าน ไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบไป