หล่มสักยังท่วมหนัก เดือดร้อน 9 อำเภอ เสียชีวิตแล้ว 5 ราย คาด 4 วันคลี่คลายถ้าไม่มีฝนเติม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แม้ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่พื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและตำบลปากดุกยังคงประสบปัญหาน้ำท่วม ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน (1 ตุลาคม) เพียง 15-20 เซนติเมตร โดยหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 มีน้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตรถึง 1 เมตร ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ส่วนหมู่ที่ 2, 3 และ 5 ยังมีน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพ
นายศรันยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พร้อมสั่งการให้นายอำเภอหล่มสัก หน่วยงานท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวชุมชน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหล่มสักจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันจึงคลี่คลาย หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สำหรับภาพรวมอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 อำเภอ 84 ตำบล 542 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 20 ชุมชน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือน รวม 15,096 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสัก 3 ราย อำเภอศรีเทพ 1 ราย และอีกรายติดเชื้อจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หล่มสัก