‘ศูนย์อาบป่า ภูผาเพ’หนองบัวลำภู ศาสตร์ล้ำลึก-ลดช่องว่างคนกับธรรมชาติ
“สุรศักดิ์ อักษรกุล” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เปิด “ศูนย์เรียนรู้อาบป่า” ศูนย์บริการการศึกษาเครือข่ายของวัดพัชรกิติยาภาราม และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ตั้งอยู่ที่คุ้มคำใหญ่ บ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู ในงานมีการแสดงผลงาน โครงงานที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพและรายได้ หลายๆ โครงการ รวมทั้งแสดงนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน, ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์, แนวคิดการทำเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่จำกัด ที่สามารถเลี้ยงชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน ขายจากสวนไม่ต้องไปตลาด
“ศูนย์เรียนรู้อาบป่า” เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดหนองบัวลำภูที่มุ่งส่งเสริม “เมืองเกษตรสีเขียว” และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้พื้นที่ของคุ้มคำใหญ่ บ้านภูพานทอง ที่มีสภาพพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขา และหมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขา ธรรมชาติของป่าเขาที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ป่าไว้คู่กับชุมชน ทำให้ป่ากลายเป็นพื้นที่หากิน เป็นคลังอาหารจากธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ ที่อยู่กันด้วยความเกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติป่าเขา
“สุรเดช คำพะแย” ผู้ดูแลโครงการ กล่าวว่า โครงการอาบป่าเป็นการทำในสิ่งที่รักปักหมุดในสิ่งที่เชื่อ อาบป่า เป็นศาสตร์อันล้ำลึกที่น่าศึกษา ถ้ายังไม่เคยสัมผัส ไม่เคยเข้าใจ อยากให้มาเริ่มที่นี่ ศูนย์อาบป่าภูผาเพ พื้นที่บริเวณนี้มีธรรมชาติที่ดีมาก เหมาะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลธรรมชาติ ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตกับป่า ให้ร่างกายได้ปรับและรับสิ่งดีๆ ในธรรมชาติ
“จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอีกหนึ่งที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ มาดื่มด่ำกับความสุขจากธรรมชาติ ลดความเครียด มีสมาธิ มีความสุขกับเสียงลมหายใจของธรรมชาติ สถานที่ธรรมชาติไม่ใช่ฉากหลัง แต่เป็นผู้เยียวยา เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสประสานทั้ง 5 มาดื่มด่ำความสุข รับกลิ่นไม้ไอหญ้า ทำให้ความเครียดเบาลง”