รพ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ท่วมกว่า 1 เมตร อพยพผู้ป่วยทัน เครื่องมือแพทย์เสียหายหนัก

รพ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ท่วมเมตรกว่า อพยพผู้ป่วยทัน เครื่องมือแพทย์เสียหายหนัก รพ.เปิดให้บริการนอกสถานที่ชั่วคราว 2 จุด คือ ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอตรอน และศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านแก่ง คาดกลับมาเปิดได้ปกติใน 3 สัปดาห์ ด้านอ.พิชัย รับน้ำจาก 3 แหล่ง ปภ.อุตรดิตถ์ สรุปปชช.หาย 3 เสียชีวิต 3 ราย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่จ.อุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.45 น.วันที่ 2 ตุลาคม มวลน้ำที่ท่วมในพื้นที่ อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอนเมื่อ 2 ก่อน น้ำบางส่วนได้ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ทำให้น้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นและล้นตลิ่งได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการในหลายตำบลของอ.พิชัยแล้ว โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจหรือเขตเทศบาลตำบลในเมือง ที่มีชุมชนหนาแน่น สถานที่ราชการ โรงเรียน นาข้าวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง บางจุดในเขตเทศบาลตำบลในเมืองเป็นพื้นที่ต่ำระดับท่วมสูงมากกว่า 3 เมตร ประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือน ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยที่ต่างก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
นายสิรภพ พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) คอรุม อ.พิชัย กล่าวว่า พื้นที่รอบนอกไม่น่าวิกฤต แต่ที่วิกฤตคือ ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น น้ำที่ท่วมในพื้นที่ไม่เพียงน้ำจากแม่น้ำน่านที่ล้นตลิ่งเท่านั้น แต่ยังมีน้ำป่าที่มาทางเหนือคือ อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอน นอกจากนี้ยังมีน้ำที่ผันมาจากแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ที่ลงสู่แม่น้ำน่านที่ ต.คอรุม เท่ากับว่า อ.พิชัย รับน้ำจาก 3 แหล่งใหญ่ ๆ น้ำท่วม อ.พิชัย ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาแล้ว มีประชาชนติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายๆ หน่วย ทั้งในและต่างจังหวัด ก็ระดมออกให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ กระทั่งเช้าก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้หมด เนื่องจากช่วงกลางคืนการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ
ด้าน นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า น้ำท่วมโรงพยาบาลมากกว่า 1 เมตร หลังน้ำเข้าท่วม โรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชิ้นจมน้ำเสียหายหนัก โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เตียงทำฟัน เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องกำเนิดรังสี และน่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลตรอน ได้ประกาศแจ้งกับประชาชนว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางโรงพยาบาลตรอนไม่สามารถเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลได้ แต่จะย้ายมาเปิดบริการนอกโรงพยาบาลจำนวน 2 จุดคือ ที่ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอตรอน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และ ที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านแก่ง เปิดบริการช่วงเวลา 08.30-16.00 น.ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จ.อุตรดิตถ์ สรุปข้อมูลผู้สูญหายและเสียชีวิต ดังนี้ อ.ท่าปลา ผู้เสียชีวิต เพศชาย อายุ 59 ปี สาเหตุขับขี่จักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว และเอ่อท่วมถนนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ไปดูวัว ถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต, อ.น้ำปาด บุคคลสูญหาย 5 ราย เสียชีวิต เพศหญิง อายุ 60 ปี สาเหตุโดนน้ำพัด, อ.ทองแสนขัน เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย เป็นผู้พิการทางสมอง อาศัยอยู่บ้านคนเดียว, อ.พิชัย สูญหายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เพศชาย อายุ 47 ปี เป็นคนที่ทำงานแพปลานิล ผูกแพไว้กลางแม่น้ำน่าน น้ำแรงทำให้เชือกที่ผูกแพหลุด กระโดดขึ้นแพไปพยายามเอาแพเข้าฝั่งผูกเชือก เมื่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่านใช้เชือกโยนเกี่ยวกับเสา มีสายไฟแรงสูงพาดลงต่ำ ทำให้ถูกไฟแรงสูงชอร์ตพลัดตกจมลงในแม่น้ำน่าน
สถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ระดับ 160.05 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 9,012.58 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม) หรือ 94.77 % ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 6,162.58 ล้าน ลบ.ม หรือ 92.53 % สามารถรับน้ำได้อีก 497.42 ล้าน ลบ.ม หรือ 5.23 % ปริมาณน้ำไหลเข้าเมื่อวาน 118.35 ล้าน ลบ.ม ปล่อยน้ำวันละ 15 ล้าน ลบ.ม ทั้งนี้เขื่อนสิริกิติ์ ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มีแผนการระบายน้ำในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 จำนวน 15 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 535.14 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 5.63 % และขอยืนยันว่า เขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบปริมาณน้ำวันเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมานั้นจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8,757.55 ล้าน ลบ.ม หรืออยู่ที่ระดับ 159.03 เมตร รทก.หรือมากกว่าปีที่ผ่านมา 255.03 ล้าน ลบ.ม หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1.02 เมตร