‘เทศบาลรือเสาะ’ จัดมหกรรมเเข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน

เซ็งแซ่-สนั่นสนาม‘เทศบาลรือเสาะ’
ไทย-สิงคโปร์-มาเลย์ชิงถ้วยพระราชทาน
ศึกประชันนกเขาชวาเสียงภาคใต้
“อามีร ซาริคาน” นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มอบหมายรองนายกเทศมนตรี “ประณต เอี่ยวเจริญ” และ “จตุพงศ์ ธรรมเดโช” ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ “วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์” นายกสมาคม และคณะกรรมการนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ชมรมนกเขาชวาเสียงภาคใต้อำเภอรือเสาะ จัดมหกรรมเเข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568 ซึ่งมี “ธนานนท์ ไกรเทพ” ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน และ “รอง วีรพัฒน์ บุณฑริก” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการมอบถ้วยชิงแชมป์พระราชทาน ที่สนามสำนักงานเทศบาลตําบลรือเสาะ
โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีการออกร้านจำหน่ายอาหารนก ยานก กรงนก และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขา อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันนกเขาชวาเสียง อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในประเทศและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน พร้อมเงินส่วนตัว Mr. Lee Eng Gin จาก Malysia ที่ปรึกษาสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ร่วมมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก/เยาวชน ในพื้นที่อำเภอรือเสาะด้วย
บรรยากาศการแข่งขัน มีชาวชวาวงศ์ทั้งในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดภาคกลาง ตลอดจนชาวชวาวงศ์จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นำนกเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เสียงใหญ่ (A), เสียงกลาง (B), เสียงเล็ก (C), เสียงดาวรุ่ง (DR), เสียงเบบี้ 1 และเสียงเบบี้ 2 ซึ่งผู้ชนะเลิศใน 4 ประเภทหลัก (A, B, C, DR) ได้รับถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่ามกลางเสียงเซ็งแซ่ดังสนั่นก้องสนามแข่งขัน โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภทเสียงใหญ่ (A) รางวัลเป็นของ “แบแซ จาแบปะ” จากจังหวัดปัตตานี ประเภทเสียงกลาง (B) : “มัง โสร่ง เขาตูม” จาก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ประเภทเสียงเล็ก (C) เป็นของ “อดิศักดิ์ ร้านทองเจริญชัย” จ.ปัตตานี ประเภทเสียงดาวรุ่ง (DR) : “PTB อ.ศาลาใหม่” อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และประเภทเสียงเบบี้ 1 และ 2 ผู้คว้ารางวัล คือ ทีม “เถ้าแก่เฮง” จากปาลัส จ.ปัตตานี
รองผู้ว่าฯวีรพัฒน์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และชื่นชมคณะผู้จัดงานที่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง 6 ประเภท การแข่งขันครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษา ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม