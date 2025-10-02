แม่น้ำน่านล้นตลิ่ง เข้าท่วมชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร ชาวบ้านเร่งอพยพข้าวของ

แม่น้ำน่านล้นตลิ่ง เข้าท่วมชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร ชาวบ้านเร่งอพยพข้าวของหนีน้ำ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะแม่น้ำน่านหลังเขื่อนสิริกิติ์ เพิ่มปริมาณการระบายน้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะนี้มีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำดังกล่าว ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หลังชุมชนสถานีรถไฟ และถนนทางเข้าสถานีรถไฟ พิจิตร น้ำท่วมสูงถึง 20-30 ซม. บางจุด 50 ซม. ทำให้ชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของกันจ้าละหวั่น
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีสองสามีภรรยาในชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ตัดสินใจอุ้มลุกวัยไม่ถึง 10 ขวบ อพยพออกจากบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมสูง เพื่อไปพักอาศัยในพื้นที่ทำงานแทน หลังจากที่แม่น้ำน่าน ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านและชุมชนโดยรอบ ระดับน้ำสูงเกือบ 1 เมตร
โดยที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร ถูกน้ำแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง เข้าท่วมชุมชนจำนวนหลายสิบหลังคาเรือน รวมถึงถนนทางเข้าสถานีรถไฟทางด้านหลัง รถกระบะ ไม่สามารถขับผ่านได้ ชาวบ้านต้องนำเรือเท่าที่มีออกมาใช้การเดินทางแทนรถ ในขณะประชาชนหากต้องอาศัยเดินทางโดยรถไฟ ต้องใช้เส้นทางอื่นแทน
โดยชลประทานพิจิตรยังคงปักธงแดงเพื่อเตือนภัย ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน โดยในวันนี้ ระดับน้ำที่สถานี N7a เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง 36 เซนติเมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าตลิ่งขวา 1.03 เมตร และระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จากการที่เขื่อนสิริกิติ์เพิ่มการระบายน้ำ ทำให้ชุมชนในพื้นที่ต่ำได้รับผลกระทบน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายจุดแล้ว