พยาบาล รพ.สต.-อสม.น้ำพอง ลุยน้ำท่วม ตรวจผู้ป่วยติดเตียงไม่ย้ายออกจากบ้าน

พยาบาล รพ.สต. พร้อมทีม อสม. อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ลุยน้ำท่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสงค์ไม่ย้ายออกจากบ้านเพราะห่วงทรัพย์สิน เตรียมใช้พื้นที่ รพ.สต. เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
วันที่ 2 ตุลาคม ที่บ้านกุดพังเครือ-บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น น.ส.จันทร์เพ็ญ สองคอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย อสม.ประจำตำบลท่ากระเสริม และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันเดินเท้าลุยน้ำที่ท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน ประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อเข้าไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านที่น้ำท่วม หลังจากน้ำจากลำน้ำพอง ได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนและท่วมภายในหมู่บ้าน ทำให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก
น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่าวว่า หลังจากที่น้ำจากลำน้ำพอง ได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมในชุมชนที่อยู่ใกล้กับลำน้ำ ก็มีบางครัวเรือนได้ย้ายออกไปอยู่บ้านญาติ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง แต่ก็มีบางรายประสงค์ที่จะอยู่บ้านตนเอง ไม่ยอมย้ายไปไหน เพราะห่วงบ้านและทรัพย์สิน ทาง รพ.สต. จึงได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมด้วย อสม. เข้าไปเยี่ยมผู้ที่ไม่ประสงค์จะย้ายออกจากบ้านอยู่เป็นระยะ แต่หากน้ำเกิดท่วมสูงขึ้นจะได้มีการเตรียม รพ.สต.ไว้เป็นสถานที่รองรับดูแลผู้ป่วย แต่ต้องทำการปรึกษากับ ผู้นำท้องถิ่นว่าเห็นสมควรหรือไม่อีกครั้ง
ขณะที่นายปรีชา ด่านพงษ์ ชาวบ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสิรม เล่าว่า ในจุดของฝั่งลำน้ำพองบ้านท่ามะเดื่อ น้ำจะไม่เอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมหมู่บ้าน มวลน้ำจะล้นถนนตรงบ้านกุดพังเครือ แล้วไหลย้อนอ้อมเข้ามาท่วมในหมู่บ้าน โดยช่วงนี้ชาวบ้านจะช่วยกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่ออุดยังท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้ามาท่วม โดยคาดว่าไม่เกินค้ำนี้น้ำที่ไหลข้ามถนนจะเอ่อเข้ามาท่วมภายในหมู่บ้าน หากทางเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ลดระดับการระบายน้ำ
