หญิงวัย 50 เสียสละอวัยวะดวงตา ส่งต่อช่วย 6 ชีวิต ผู้ว่าฯสมุทรสงครามคนใหม่รุดร่วมบุญ

หญิงวัย 50 เสียสละอวัยวะดวงตา ส่งต่อช่วย 6 ชีวิตผู้ว่าฯสมุทรสงครามคนใหม่รุดร่วมบุญ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้มีเรื่องราวสุดประทับใจ และความมีน้ำใจของครอบครัว เนื่องจำนงค์ ที่ต้องสูญเสีย นางสุทัศนีย์ เนื่องจำนงค์ อายุ 50 ปี ผู้อันเป็นที่รัก ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ที่เพิ่งเสียชีวิต และได้บริจาคอวัยวะ และดวงตา ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ถึง 6 ชีวิต
โดยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ทำให้นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่ง ทราบเรื่องจึงเดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรจากศูนย์ดวงตาและศูนย์อวัยวะสภากาชาดไทย พร้อมพวงหรีดจากสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับน้องใบหม่อนผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย โดยทีนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สิทธิ ประภาสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, นางศุภาวีร์ ดิษแพร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธี
นายชยชัย กล่าวว่า การบริจาคอวัยวะคือ การสร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ เป็นการสร้างบุญกุศลที่ไม่มีวันสิ้นสุด อวัยวะของเราเมื่อจากไปแล้ว ก็ยังสามารถไปทำประโยชน์สูงสุดได้ พระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า การบริจาคอวัยวะคือการให้ทานเพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ คือที่สุดแห่งการให้ เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง หรือที่เรียกว่า อุปบารมีทาน เพราะสิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงกุศลมหาศาลเท่านั้น หากยังหมายถึงโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข และอย่างมีคุณค่าของผู้อื่นอีกมากมาย
นางสุทัศนีย์ มีอาการเกร็งไม่รู้สึกตัว เข้ารักษาตัว วันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ตึกศัลยกรรมหญิง ต่อมาย้ายเข้าห้อง ICU ในวันที่ 30 กันยายน 2568 กระทั่งแพทย์ลงความเห็นผู้ป่วยเสียชีวิตสมองตายวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 17.54 น. ญาติแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้สภากาชาดไทย ทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เดินทางมาผ่าตัดวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 06:00 น. โดยสามารถเก็บไตได้ 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง ตับ และ ลิ้นหัวใจ ดังนั้นการตัดสินใจครั้งเดียวนี้สามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง 6 คน ต้องขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง และขอคารวะในการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของผู้บริจาคและครอบครัวครับ การบริจาคครั้งนี้ถือเป็นการให้ที่สูงที่สุด เพราะได้ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ถึง 6 ชีวิต ให้ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความหวังอีกครั้ง การกระทำนี้ไม่ได้มอบเพียงอวัยวะ แต่ได้มอบ โอกาส และ ความสุข ให้แก่ผู้รับและครอบครัวของพวกเขา เป็นบุญกุศลที่ใหญ่หลวงอย่างแท้จริง
จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ และช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ที่มอบความหวังและความสุขให้แก่กันและกันครับ การบริจาคคือการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้อื่นอย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถบริจาคอวัยวะร่างกายและดวงตาได้ที่สภากาชาดไทย หรือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ ได้ตลอดเวลา