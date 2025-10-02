ตาขี่วินรับจ้างวัย74 โร่แจ้งความ ถูกลูกค้าสาวร่างอวบ ลวมลาม ฉกเงิน1.7หมื่นบาท หนีหาย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้าง ตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบ นายเฉียบ อายุ 74 ปี หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างจุดดังกล่าว เล่าให้ฟังว่า ตนได้ถูกผู้โดยสารหญิงรูปร่างท้วม ทำทีเป็นลูกค้าล้วงเงินในกระเป๋าเสื้อวินไป จำนวน 17,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ลูกชายให้มาเมื่อเช้านี้ จำนวน 5,000 บาท รวมกับเงินที่ตนเองถูกหวย และเงินวิ่งรถรับจ้างรวมแล้วเป็นเงินที่สูญไป 17,000 บาท ซึ่งได้ไปแจ้งความต่อ ร.ต.อ.มานิตย์ นาคไพบูลย์ พนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองอ่างทอง
ตาเฉียบ กล่าวว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมา ได้มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงรูปร่างท้วมตัวใหญ่ น้ำหนักประมาณกว่า 100 กิโลกรัม หน้าแหลมผมสีแดงตัดซอยสั้น สวมเสื้อสีแดง แต่งหน้าจัด มีสำเนียงคล้ายคนทางภาคใต้ เดินมาที่วินบอกว่าให้ไปส่งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง จึงเรียกค่าโดยสารไปในราคา 30 บาท
ซึ่งระหว่างทางลูกค้าหญิงสาวท้วมนั้น ก็ชวนพูดจาลามก แถมยังเสนอตัวชวนไปนอนด้วยในราคา 1,000 บาท และยังนั่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับตนเองไปตลอดทาง แถมยังเอามือล้วงไปคลำที่เป้าของสงวนของตาไปตลอดทาง
ตนเองก็เตือนไปด้วยความเป็นผู้ใหญ่ ว่าไม่ควรทำ อายคนอื่นเขา แต่หญิงท้วมก็ไม่ยอมหยุดทำไปตลอดทาง เมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลหญิงดังกล่าวก็ลงแล้วจ่ายเงิน ตนเองก็วกรถจักรยานยนต์กลับวิน เมื่อกลับมาถึงวินก็นั่งคุยกับเพื่อนและแม่ค้าให้ฟัง ว่าลูกค้าคนดังกล่าวนั้นทำอะไรไม่อายผู้คน
เมื่อตนเองได้ล้วงกระเป๋าเสื้อวินก็พบแต่กระเป๋า เมื่อเปิดดูเงินในกระเป๋าสตางค์นั้นหายไปหมดโดนฉกไป 17,000 บาท ถึงกลับใจหายซึ่งเป็นลูกชายให้มาเมื่อเช้านี้จำนวน 5,000 บาท รวมกับเงินถูกหวยและเงินวิ่งรถรับจ้างรวมแล้วเป็นเงินที่สูญไป จำนวน 17,000 บาท
ตอนนี้ตนเองเครียดมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี เพื่ออยากจะได้เงินคืน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดที่ผ่าน เพื่อหารูปพรรณสัณฐานในการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป