จับคาด่านห้วยยะอุ แม่สอด ลอบขนกระสุนปืนค. ของกลางอื้อ คาดปลายทางประเทศเพื่อนบ้าน

ทหารจับกระสุนปืน ค.จำนวนมาก ที่ด่านห้วยยะอุ ถนนสายแม่สอด ตาก
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก และทหารกองกำลังนเรศวรประจำจุดตรวจด่านความมั่นคงบ้านห้วยยะอุ ถนนสาย อ.เมืองตาก-อ.แม่สอด เขตตำบลแม่ละเมา อ.แม่สอด ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มีรถแวน 4 ประตู สีบรอนซ์ กำลังจะผ่านจุดตรวจ แต่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรได้ขอตรวจสอบ เนื่องจากรถมีพิรุธ
ปรากฏว่าพบสัมภาระด้านท้ายรถยนต์ ห่อด้วยกระสอบใหญ่สีฟ้า 2 กระสอบ และกระสอบสีขาว ขนาดเล็ก 2 กระสอบ จึงขอเปิดดู พบว่าเป็นอาวุธและกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง เช่น กระสุนปืน ค. ปืนเอ็ม 16 เจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ พร้อมกับควบคุมตัวชาย 2 คน ที่นั่งมากับรถยนต์
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาวุธทั้งหมดน่าจะส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด อาจส่งไปให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมา หลังจากตรวจสอบอาวุธทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาทั้ง 2 คนนำส่ง สภ.พะวอ เพื่อดำเนินคดีต่อไป