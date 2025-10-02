เสี่ยวัย 55 น้อยใจภรรยา ปั่นจักรยานหายตัวปริศนา พบอีกทีดับสลดในป่าละเมาะ ข้างกายมีขวดน้ำ ซองยาฆ่าหญ้า
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 2 ตุลาคม ร.ต.อ.พีรพล เนียะแก้ว ร้อยเวร สอบสวน สภ.สามควายเผือก รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตในป่าละเมาะ หมู่ 9 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วพร้อมด้วย พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.สภ.สามควายเผือก ชุดสืบสวน พิสูจน์หลักฐาน 7 แพทย์โรงพยาบาลนครปฐม พบนายศุภฤกษ์ อายุ 55 ปี นอนหงายเสียชีวิตขึ้นอืด ติดกับต้นไม้ ที่บริเวณขาซ้ายมีโซ่ล็อกกุญแจติดแน่นโยงกับต้นไม้
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ใกล้กันมีขวดน้ำหวานแดง เหลือน้ำหวานครึ่งขวด ขวดพลาสติกน้ำเปล่า ขวดพลาสติกน้ำอัดลมสีเขียว ซองยากำจัดหญ้า ผ้ากันเปื้อนสีฟ้าแขวนอยู่กับกิ่งไม้ จึงเก็บบันทึกและเก็บลายนิ้วมือ และสารพิษ เบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตมาแล้วกว่า 3 วัน จึงให้มูลนิธิฯนำศพนายศุภฤกษ์ไป รพ.เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
จากการสอบถามคนเลี้ยงวัวที่เข้ามาพบศพนายศุภฤกษ์ ว่าได้เข้ามาเลี้ยงวัวในทุ่งนี้หลายครั้ง แต่วันนี้จะนำวัวเข้ามาผูกในเวิ้งนี้ เมื่อเข้ามาเห็นจักรยานสีชมพูล้อมอยู่ เข้าใจว่าเป็นของคนหาปลา แต่เมื่อหันไปที่ต้นไม้พบผ้ากันเปื้อนสีฟ้าแขวนอยู่กับกิ่งไม้ จึงเดินไปดูใกล้ๆ เห็นศพอืดอยู่จึงรีบบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาดู แล้วแจ้งตำรวจ
รายงานว่า นายศุภฤกษ์และครอบครัวทำธุรกิจจำหน่ายหมูเด้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายศุภฤกษ์ทะเลาะกับภรรยา เกิดอาการน้อยใจ แล้วบอกว่า “เออไม่อยู่แล้ว ใครจะทำอะไรก็ทำ กูไม่อยู่แล้ว” จากนั้นก็คว้ารถจักรยานปั่นออกจากบ้านไปแวะร้านค้าซื้อน้ำแดง น้ำเปล่า แล้วปั่นจักรยานออกไปต่อ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เวลา 16.14 น. วันที่ 29 กันยายน ยังมีชีวิต และจากจุดนี้ไปไม่พบภาพปรากฏการเคลื่อนไหว เชื่อได้ว่านายศุภฤกษ์คงเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางแล้วตัดสินใจลงมือกรอกยาจบชีวิตตนเอง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน เวลา 16.10 น. นางอาภัสรา (ภรรยา) อายุ 45 ปี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ว่านายศุภฤกษ์ (สามี) หายตัวไปพร้อมรถจักรยานสีชมพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน เนื่องจากวันนั้นได้มีปากเสียงกัน เรื่องงานที่บ้านทำหมูเด้งจำหน่ายปลีก-ส่ง เข้าใจว่านายศุภฤกษ์แค่น้อยใจออกจากบ้านไปเหมือนทุกครั้ง แต่เมื่อถามหาตามบ้านญาติและเพื่อนไม่พบ จนเวลาครบ 24 ชม. จึงได้มาแจ้งคนหาย และลงสื่อโซเชียลในชุมชนช่วยหาคนหาย กระทั่งมาพบเป็นศพกลางป่าละเมาะห่างจากบ้านไม่กี่กิโล
ด้าน พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.สภ.สามควายเผือก กล่าวว่า จากการตรวจสอบร่วมกันกับแพทย์ และ พฐ.7 แล้วไม่พบสิ่งผิดปกติถึงการถูกฆาตกรรม โดยรวบรวมหลักฐาน พยานทางวิทยาศาสตร์แยกไปตรวจสอบเพื่อชันสูตร ซึ่งญาติไม่ติดใจ เพราะเข้าใจว่านายศุภฤกษ์กระทำการตนเอง แต่ที่มีโซ่ล็อกข้อเท้าซ้ายนั้น เชื่อได้ว่านายศุภฤกษ์กระทำเอง แต่ก็ให้ฝ่ายสืบสวนสอบถ้อยคำภรรยาและญาติเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจ