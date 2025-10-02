น้ำท่วมถนน ลุงเมาปั่นจักรยานฝ่ากระแสน้ำ ถูกพัดตกฝาย โชคดีชาวบ้านช่วยทัน รอดหวุดหวิด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านโคกสะอาด หรือทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สถานการณ์ขณะนี้น้ำในอ่างฯเกินระดับเก็บกัก น้ำได้ไหลล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน หรือสปรินเวย์ สูงประมาณ 10 ซม. น้ำได้ไหลข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน กระแสน้ำไหลแรงพอสมควร เจ้าหน้าที่จึงห้ามรถเล็กสัญจรผ่าน แต่ทราบว่ายังมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาอยู่
จนเกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อนายทองสุก (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ราษฎรบ้านโคกสะอาด ในสภาพเมาจูงจักรยาน 2 ล้อมาตามถนน ที่มีน้ำท่วมกระแสน้ำไหลแรง ถูกกระแสน้ำพัดล้มลง และไหลออกไปจากถนน ตกลงไปในทางระบายน้ำ
กระแสน้ำพัดนายทองสุกฯ ห่างจากถนนไปมากกว่า 10 เมตร ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น หนึ่งในนั้นคือ นายปรมินทร์ พิมานเมฆินทร์ อายุ 52 ปี บุตรชายของ พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์ อดีต ส.ส.อุดรธานี พรรคไทยรักไทย อยู่บริเวณนั้นได้รีบเข้าให้การช่วงเหลือ จนนำตัวของนายทองสุกขึ้นมาได้
นายปรมินทร์ เล่าว่า ผู้นำชุมชนได้ออกมาสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำ ตรงบริเวณฝายน้ำล้นของอ่างฯห้วยหลวง ตนและชาวบ้านจึงพากันออกมาช่วยการดูแลร่วมกัน เนื่องจากจุดนี้เป็นทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด และไปตัวอ่างฯ ยังคงมีรถขนาดใหญ่สัญจรไปมาได้บ้าง แต่รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากระดับน้ำสูงและไหลแรง หากมีรถเล็กหรือผู้คนจะข้าม พวกตนก็จะคอยเตือนให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
กระทั่งเห็นคุณตาปั่นจักรยานมาจากฝั่งตรงข้าม แล้วก็ปั่นเรียบถนนลงข้ามมา พวกตนร้องตะโกนบอกแต่ก็ไม่ทันแล้ว กระแสน้ำแรงมากจนพัดทั้งคุณตาและจักรยานตกลงไปในน้ำข้างไหล่ทางทันที พวกตนก็รีบวิ่งไปตะโกนบอกให้จับยึดต้นไม้กินไม้ใกล้ๆไว้ก่อน คุณตาพยายามจะจับจักรยานไว้ ตนก็บอกให้ปล่อยไปก่อน ช่วยชีวิตตัวเองก่อน คนที่เหลือก็หาเชือกยาวมาช่วยกันลงไปดึงตัวคุณตาพร้อมจักรยานขึ้นมาได้สำเร็จ จนรอดตายหวุดหวิด สอบถามคุณตาก็บอกว่าเป็นชาวบ้านที่นี่ มีอาการมึนเมาเล็กน้อย
นายปรมินทร์ เล่าต่อว่า ฝายแห่งนี้ไม่มีน้ำล้นมานานหลายปีแล้ว หากน้ำไม่เยอะจริงๆจะไม่ล้นออกทางนี้ พวกตนจึงต้องมาคอยเฝ้าระวังกันที่จุดนี้ อยากฝากเตือนรถเล็ก ประเภทรถเก๋งขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อน มีเส้นทางอื่นที่สามารถอ้อมผ่านไปได้ เส้นทางนี้อาจจะใกล้กว่า ดูห่างกันเพียงไม่กี่ 10 เมตร แต่หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ก็จะเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ เชื่อว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงผ่านเลย
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทองสุกฯ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่นายทองสุกฯ ยังอยู่ในอาการมึนเมาและตกใจ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากนัก ยังคงพูดจาสับสน เบื้องต้นชาวบ้านได้พาไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยในที่สุด