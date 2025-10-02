จับพระวัดดังจันทบุรี แอดมินกลุ่มลับขายสื่อลามกเด็ก ค้นกุฏิพบคลิปสามเณรถูกละเมิดเพียบ ตร.จ่อขยายผลหาเครือข่าย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ได้เปิด ปฏิบัติการ “กวาดลานวัด” บุกเข้าตรวจค้นกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังสืบทราบว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กทางออนไลน์
โดยการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ได้แจ้งข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี สืบสวนจนพบว่า บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่สื่อผิดกฎหมายคือ พระประชา อายุ 29 ปี ซึ่งจำวัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดจันทบุรี พระประชา ให้การยอมรับสารภาพว่า ตนเป็นแอดมินดูแล กลุ่มลับ 18+ บนแพลตฟอร์ม Telegram และ X (ทวิตเตอร์เดิม) มานานกว่า 2-3 ปี โดยมีพฤติการณ์เก็บเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่ม รายละ100 บาท โอนเข้าบัญชีส่วนตัว เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เข้าถึงสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก ทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานถึงกับช็อก หลังพบคลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดจำนวนมาก ภายในกุฏิ ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิทัลที่บันทึกไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กไว้เต็มไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงสามเณรถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้พระประชา ลาสิกขา ทันที ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยถูกแจ้งหลายข้อหาหนัก “ครอบครอง ผลิต มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/2แสวงหาประโยชน์
จากการค้า การเผยแพร่ หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ใช้สื่อลามกอนาจารเด็ก จากพฤติการณ์เก็บเงินค่าสมาชิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ ข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกที่เกี่ยวกับเด็ก”
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการ สืบสวนขยายผล เพื่อติดตามหาผู้ร่วมกระทำผิด ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการที่อยู่ในกลุ่มลับผิดกฎหมายดังกล่าว เพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้หมดสิ้น เน้นย้ำนโยบาย
“เมื่อผู้ใหญ่หาประโยชน์จากการทำร้ายเด็ก สังคมทั้งหมดต้องร่วมกันหยุดยั้ง” โดยทางตำรวจ จะยังคงย้ำเจตนารมณ์ เดินหน้าอย่างเด็ดขาด ปราบปรามอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อปกป้องอนาคตของชาติและศรัทธาของสถาบันศาสนา