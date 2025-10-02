รถพ่วงเลี้ยวเข้าบ่อดิน จยย.ขี่ตามหลัง เบรกไม่ทันพุ่งชนท้าย ดับคาที่
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ราชบุรี ร.ต.ท.อนุวัฒน์ สำราญ ร้อยเวร สภ.เมืองราชบุรี พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้ง มีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เหตุเกิดที่บริเวณถนนสาย ห้วยไผ่ – น้ำพุ หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จอดอยู่ริมถนนในลักษณะด้านหัวนั้นเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้ว เหลือช่วงท้ายของตัวพ่วงอยู่บนถนน ที่บริเวณท้ายรถข้างขวามีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนจนกรอบไฟท้ายยุบ ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฟอร์ซ่า สีดำ ล้มคว่ำอยู่สภาพพังยับเยิน เศษชิ้นส่วนรถกระจายเกลื่อนถนน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดถนนไป 1 ช่องทาง
ใกล้กันพบเป็นชาย ทราบชื่อ นายสุชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี เป็นชาวแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สภาพศพช่วงหน้ามีร่องรอยถูกกระแทก ซึ่งหมวกกันน็อคที่สวมใส่ก็แตก
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วง ให้การว่า กำลังขับรถไปบรรทุกลูกรังในบ่อ โดยวิ่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลาะมาตามถนนเรื่อย ๆ และเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ได้เลี้ยวรถเข้าซอย จากนั้นได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถ จนรถสะเทือน จึงได้จอดรถลงไปดูก็พบว่า มีรถจักรยานยนต์มาชนท้ายอย่างจัง ทั้งที่ในช่วงที่กำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอยนั้นมองกระจกหลัง และกระจกข้างแล้วว่าไม่มีรถอะไรเลย และไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์นั้นตามหลังมาตั้งแต่เมื่อไหร่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ตายน่าจะขี่รถตามหลังมาด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่ารถบรรทุกกำลังจะเลี้ยว จึงหักหลบไม่ทันทำให้พุ่งชนท้ายด้านขวา จนเป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ทั้งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุก และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย รวมทั้งจะได้ติดต่อไปยังญาติของผู้ตายให้มาติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป