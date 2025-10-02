หนุ่มเมาได้ที่เดินเข้าวัด ขอพระเปิดเพลงหมอลำ ไม่ให้ ชักปืนยิงตัวเองสาหัส

หนุ่มเมาได้ที่เดินเข้าวัด ขอพระเปิดเพลงหมอลำ ไม่ให้ ยิงตัวเองสาหัส
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.อิงค์รัตน์ สินทราโชติ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเหตุมีชาวบ้านใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ภายในบ้านเพัก หมู่ 11 บ้านปะคำดง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จึงรุดตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ อบต.ตูมใหญ่
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว พบนายเล็ก (นามสมมติ) อายุ 47 ปี นอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอน มีบาดแผลถูกยิงเข้าหน้าอกซ้ายทะลุหลัง 1 นัด ข้างกายพบปืนแก๊ปยาวตกอยู่ เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลคูเมือง อาการสาหัส
จากการสอบถาม พระบุญช่วย ฐานชโย อายุ 68 ปี หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดบ้านปะคำดง เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ นายเล็กซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับวัด ได้เดินมาในลักษณะมึนเมา ขอให้วัดเปิดเครื่องกระจายเสียงและให้เปิดเพลงหมอลำ แต่พระไม่ยอมเปิดให้ เพราะไม่ใช่วันทำบุญหรืองานสำคัญ
จากนั้นนายเล็กได้เดินกลับบ้านไป ไม่ถึง 10 นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4 นัด จึงเดินไปดู พบว่านายเล็กใช้ปืนแก๊ปยิงตัวเอง ส่วนตัวคาดว่านายเล็กน่าจะบรรจุกระสุนปืนแก๊ปยิงขึ้นฟ้าที่ละนัก นัดสุดท้ายจึงหันกระบอกปืนมายิงตัวเอง และคาดว่าว่าน่าจะใช้นิ้วเท้ากดไกยิงเพราะปืนแก๊ปมีความยาว
ด้าน นายบุญสังข์ หินปราณี กำนัน ต.ตูมใหญ่ เผยว่า จากการสอบถามนางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี มารดาของผู้บาดเจ็บ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุลูกชายมาขอเงิน 20 บาท เพื่อไปซื้อเหล้าขาว แต่แม่ไม่ให้ ทำให้ไม่พอใจ ก่อนเดินไปหาพระที่วัด และสุดท้ายก่อเหตุยิงตัวเองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง คาดอาจเกิดจากความเครียดผสมกับอาการเมาสุรา