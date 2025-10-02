ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งค้นหาหนุ่มอังกฤษวัย 19 หายออกจากบ้านชลบุรี โผล่สังขละ แม่หวั่นถูกหลอกร่วมแก๊งคอล

ผวจ.กาญจน์ สั่งค้นหาหนุ่มอังกฤษวัย 19 หายออกจากบ้านที่พัทยา ล่าสุดพบกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ที่ชายแดนสังขละบุรี หวั่นถูกหลอกหนีข้ามฝั่งร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จากกรณี น.ส.กุลนารา ชาวรัสเซีย เข้าพบ ร.ต.อ.ปกรณ์ ประกอบนันท์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อแจ้งความว่า นายลอว์เรนซ์ อายุ 19 ปี ลูกชาย สัญชาติอังกฤษ หายออกจากบ้านพักบ้านพักใน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยไม่ทราบว่าไปที่ใด โดยลูกชายหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ต่อมา น.ส.กุลนารา ได้ตรวจสอบอีเมล์ของลูกชาย พบความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประสานไปยังนายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี ร่วมกันออกหาข่าว รวมทั้งออกตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งริมถนน โรงแรม รีสอร์ตที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งในตัวเมืองและชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู
ขณะเดียวกัน คืนที่ผ่านมามีผู้แจ้งเบาะแสว่าพบชายลักษณะคล้ายกับนายลอว์เรนซ์ เดินอยู่ในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายอธิสรรค์จึงมอบหมายให้นาสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดมกำลังค้นหาตามโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆ แต่ก็ไม่พบ
ต่อมา ผู้ว่าฯกาญจนบุรีและรองผู้ว่าฯกาญจนบุรีได้รับรายงานจากนายอำเภอสังขละบุรีว่า จากการออกติดตามและตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้ารีสอร์ตใน ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย.68 เวลา 15.32 น. นายลอว์เรนซ์เดินตากฝนออกมาจากภายในรีสอร์ตดังกล่าว การแต่งกายสวมกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาว ลายคล้ายกับเป้ที่สะพายหลัง นอกจากนี้ ที่มือซ้ายยังหิ้วกระเป๋าใบขนาดใหญ่เอาไว้ด้วย
จากการสอบถามรีสอร์ตทราบว่า วันดังกล่าวชายชาวอังกฤษมาขอชาร์จโทรศัพท์มือถือ เมื่อชาร์จเสร็จก็ได้เดินเท้าออกจากรีสอร์ตไปตามคลิปที่ปรากฏ
มีรายงานว่า ในวันเดียวกัน (27 ก.ย.) นายลอว์เรนซ์พยายามเดินข้ามฝั่งไปยัง อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา เจ้าหน้าที่ ตม.พยายามห้ามปราม พร้อมกับอธิบายให้ทราบว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ข้ามฝั่งไปยังประเทศพม่า ซึ่งขณะนั้นสังเกตเห็นนายลอว์เรนซ์เดินคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา ต่อมา นายลอว์เรนซ์ได้พยายามมุดรั้วออกไป เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการห้ามปราม พร้อมนำตัวนายลอว์เรนซ์มาขึ้นรถที่ท่ารถโดยสารเพื่อให้เดินทางกลับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบตัวนายลอว์เรนซ์อีกเลย
จนกระทั่งทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าครอบครัวของนายลอว์เรนซ์ได้แจ้งความเอาไว้แล้วว่านายลอว์เรนซ์หายตัวไปและยังไม่พบตัวจนถึงปัจจุบัน จึงคาดการณ์ว่านายลอว์เรนซ์อาศัยช่วงเจ้าหน้าที่เผลอ ข้ามชายแดนไปยังฝั่ง อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมาแล้ว และเข้าใจว่าน่าจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ที่ฝั่งโน้น เพราะ นายลอว์เรนซ์คุยโทรศัพท์ตลอดเวลา ก่อนจะหายตัวไป
ด้าน น.ส.กุลนาราให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ลูกชายเป็นคนเงียบ แต่เป็นคนฉลาด มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ เกรงว่าลูกชายอาจถูกหลอกให้ข้ามไปประเทศเมียนมาเพื่อหลอกลงให้ไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายลอว์เรนซ์ยืนโบกรถอยู่ริมถนนหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค เพื่อขอติดรถกับผู้ที่ผ่านไปมาไปลงในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ต่อมามีครูคนหนึ่งขับรถยนต์ผ่านมาเห็น จึงมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือด้วยการให้นายลอว์เรนซ์นั่งรถไปลงที่ อ.สังขละบุรีด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาคุณครูคนดังดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยที่ผู้ว่าฯกาญจนบุรี มอบหมาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อทั้งหมดให้ช่วยกันออกติดตามหาชายชาวอังกฤษรายดังกล่าวอย่างเต็มที่จนกว่าจะพบตัว
หากใครพบเห็นสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่าน 191 หรือ สภ.สังขละบุรี 0-3459-5300