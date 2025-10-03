ด่วน! ไฟไหม้โกดังเก็บน้ำมันเครื่อง ร้านเครื่องมือช่างติดปั๊ม กลางเมืองระยอง ระดม 10 คันรถคุมเพลิง
เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 3 ตุลาคม ร.ต.อ.ทองดาว โคตรหลักคำ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่างกลางเมืองระยอง ตั้งอยู่ริมถนนสายสุขุมวิทนครระยอง 29 เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาบนคระยอง ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบต้นเพลิงอยู่บริเวณโกดังเก็บสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์การเกษตร ปั๊มน้ำ เครื่องมือช่างซึ่งเป็นโกดังที่เชื่อมต่อจากหน้าลึกเข้าไปด้านหลัง โดยไฟได้ลุกไหม้โหมอย่างรุนแรง ควันพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าจนมองเห็นได้ในระยะไกล โดยมีเสียงระเบิดเป็นระยะๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
โดยจุดเพลิงไหม้เป็นจุดเก็บน้ำมันเครื่องเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำดับเพลิงแต่ยังไม่สามารถดับเพลิง นอกจากนี้เจ้าหน้าดับเพลิงยังได้ฉีดน้ำเลี้ยงจุดเก็บถังน้ำมันของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อยู่ติดโกดังเพลิงไหม้ด้วย โดยล่าสุดพบเพลิงไหม้ได้ลามติดหน้าร้านแล้ว
นายหน่อย เปิดเผยว่า ตนอาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ได้สอบถามจาก รปภ.โรงแรมที่อยู่ฝัางถนนตรงข้ามยืนยันว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เห็นหม้อแปลงไฟที่อยู่ติดโกดังเก็บสินค้า เกิดระเบิดขึ้น ก่อนจะมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าไปติดภายในโกดัง จากนั้นจึงเห็นไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วและโหมแรงขึ้นดังกล่าว
ด้านนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณโกดังเก็บสินค้า น้ำมันเครื่อง อุปกรณ์การเกษตร ได้สั่งการให้ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เข้าฉีดสกัดเพลิง และประสานขอรถโฟมจากบริษัทไออาร์พีซีฯ ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน ส่วนสาเหตุคาดว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องทุบกำแพงเร่งฉีดน้ำเนื่องจากจุดเกิดเป็นซอยคับแคบ ฝั่งตรงข้ามเป็นสถานีน้ำมัน เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักไม่ให้ไฟลุกข้ามไปยังปั้มน้ำมัน ผ่านไป 3 ชม.แล้ว ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้