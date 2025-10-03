ภูมิภาค

สลด ครูสาวถอยกระบะชน-ทับร่างนักเรียน ป.1 ในโรงเรียน ที่โคราช เด็กเสียชีวิต

พ่อแม่ยังเศร้า ลูกชาย 7 ขวบ ถูกครูถอยรถชนเสียชีวิต ภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ร.ต.อ.สิทธิพล ซายเขว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เปิดเผยกรณีการออกตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชูเกียรติ แก้วอาจ ผกก.สภ.หมูสี ครูสาวรายหนึ่ง ถอยรถกระบะชน ด.ช.จายมน อายุ 7 ปี ชาวไทยใหญ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเหตุเกิดในโรงเรียนที่ ด.ช.จายมน ศึกษาอยู่ เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา

ขณะที่นายอุง อายุ 28 ปี ชาวไทยใหญ่ สัญชาติเมียนมา พ่อของ ด.ช.จายมน พาครอบครัวมาทำงานและพักอยู่หมู่บ้านเลือดไทย ใกล้เคียงกับโรงเรียน อยู่ในอาการเศร้า

ร.ต.อ.สิทธิพลกล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่านักเรียนกำลังวิ่งเล่นใกล้อาคารเรียน ถูกรถกระบะของครูสาวถอยชนจนเด็กล้มลง ถูกล้อทับ ทำให้มีบาดแผลบริเวณศีรษะ ทราบว่าครูสาวได้แสดงความเสียใจ เบื้องต้นนำเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ได้ให้ครอบครัวประกอบพิธีศพให้เรียบร้อยก่อน

ร.ต.อ.สิทธิพลกล่าวด้วยว่า กำลังเรียกตัวครูสาวมาสอบสวนถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ พร้อมรับทราบข้อกล่าวหา และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

