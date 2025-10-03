อุตรดิตถ์ ระดมทุกหน่วยฟื้นฟูบ้านปชช. โรงพยาบาลตรอน คาดน้ำท่วมทำเสียหายราว30ล้าน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วม จากอิทธิพลพายุบัวลอย ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.อุตรดิตถ์ สรุปตัวเลขความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.น้ำปาด อ.ท่าปลา อ.ทองแสนขัน อ.ตรอน อ.ลับแล อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ อ.พิชัย เสียหายกว่า 33 ตำบล 250 หมู่บ้าน 9,348 ครัวเรือน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น อำเภอ กำลังเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรว่าจะเสียหายมากน้อยแค่ไหน
โดยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่รับน้ำจากลำน้ำสาขาท้ายเขื่อนสิริกิติ์ เพิ่มระดับความสูง ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.พิชัย ซึ่งเป็นจุดรับมวลน้ำ ระดับน้ำยังคงท่วมสูง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย ซึ่งเป็นที่ลุ่ม ระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงกว่า 1.5 เมตร
จากการตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมา ระดับน้ำลดลงเพียง 20 เซนติเมตร ซึ่งหากช่วง 1-2 วันหากไม่มีในตกลงมาซ้ำ หรือเขื่อนสิริกิติ์ไม่พร่องน้ำเพิ่ม ระดับจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่กลุ่มเปราะบาง ยังคงเข้าอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยเทศบาลตำบลในเมือง จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาดูแล
พร้อมประกาศเตือนบ้านเรือนที่น้ำท่วมขัง หากประชาชนยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ระวังสัตว์มีพิษ การลงลุยน้ำ ที่อาจเกิดอันตรายและโรคภัยต่างๆที่มาจากน้ำ นอกจากนี้ยังได้นำเรือจัดส่งอาหาร และน้ำดื่ม ครบทุกมื้อจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
พายุโซนร้อนบัวลอยทิ้งร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ โดยเฉพาะที่บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด ประชาชนหลายครอบครัวยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลายครอบครัวทรัพย์สินที่หามาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และของมีค่าอีกหลายอย่างเสียหายไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง แม้จะผ่านไปมากกว่า 3 วันแล้ว ความเสียหายก็ยังถูกบริหารจัดการยังไม่เรียบร้อย แต่สิ่งแรกที่ประชาชนทำคือ การออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อกลับมาทำความสะอาดบ้านเรือน หลายครัวครอบก็เข้าพักอาศัยอยู่แล้ว ขาดเพียงระบบโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นที่ยังขาดอยู่ ท่ามกลางการเข้าช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน
โดยกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเก็บและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนคือ มณฑลทหารบก (มทบ.) ที่ 35 จ.อุตรดิตถ์ ได้นำกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 7 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำไคร้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำปาด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กู้ภัยในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ใน จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ที่บ้านนากล่ำ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ ตลาด จัดกำลังพลร่วมขนย้ายสิ่งของ และรถบรรทุกน้ำของหน่วยทหาร ทำการฉีดพ่นน้ำล้างดินโคลน และทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชน โรงเรียนบ้านนากล่ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) นากล่ำ ที่ทำการ อบต.นากล่ำ ที่ถูกโคลนถล่ม กู้ซากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ นำเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
นายโกเมฆ คงเทศน์ อายุ 63 ปี ราษฎรบ้านพญาแมน หมู่ 4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า แม้ว่า ต.พญาแมน ต.บ้านโคน และ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลมากับคลองตรอน ที่ท่วม อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอน และไหลลงสู่แม่น้ำน่านหมดแล้ว แต่ทั้ง 3 ตำบลได้รับผลกระทบจากการที่น้ำถูกระบายออกจากเขื่อนสิริกิติ์และน้ำที่ถูกเติมมาจากคลองตรอน ทำให้น้ำในแม่น้ำน่านล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา บางจุดท่วมสูงมากกว่า 1 เมตร ซึ่งเป็นการท่วมลักษณะท่วมขังไม่ไหลเชี่ยว และยังไม่ทราบเลยว่า น้ำจะลดลงเมื่อไหร่ แต่เชื่อว่าหากเขื่อนสิริกิติ์ลดการระบายน้ำลง หรือน้ำจากคลองตรอนที่ระบายลงแม่น้ำน่านและน้ำที่ผันมาจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำนานจะมีปริมาณน้อยลงน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันกี่สัปดาห์หรือกี่เดือน
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ โรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน หลังจากน้ำลด ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด และ ประสานเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรวจเช็กอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเมินความเสียหาย รวมไปถึงระบบไฟฟ้า น้ำประปา
นายศุภชัย สุขเรือง หัวหน้าบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตรอน กล่าวว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกน้ำท่วม ที่ชำรุดเสียหาย จะเร่งส่งช่างเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณ 30 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการสมบูรณ์ทั้งระบบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีก 2 สัปดาห์
เบื้องต้นได้เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับการบริการประชาชน ที่ว่าการอำเภอตรอน มีแพทย์ พยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ยา ที่รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลข้างเคียง ประชาชนสามารถไปรับบริการได้ อย่างไรก็ตามหากแผนกไหนพร้อมให้บริการ ก็จะเปิดให้บริการทันที