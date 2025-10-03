ภูเก็ตเปิดตัว’หุ่นยนต์ดินสอ’
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ก้าวสำคัญสู่เมืองแห่งนวัตกรรมโลก
ภูเก็ต เดินหน้ายกระดับสู่ เมืองต้นแบบ AI แห่งแรกของประเทศไทย เปิดตัวการนำ หุ่นยนต์ดินสอ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดขึ้น ที่ห้องราชาวดี ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงปิยนาถ สกุลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด และบุคลากรโรงพยาบาล ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการนำหุ่นยนต์ AI เข้ามาทดลองใช้จริง
สำหรับหุ่นยนต์ดินสอ เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ช่วยงานบริการผู้ป่วยทั้ง OPD และ IPD ตั้งแต่ตรวจสอบประวัติการรักษา นัดหมายกับแพทย์ สิทธิการรักษา คัดกรองอาการ ไปจนถึงการเชื่อมต่อแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เฝ้าดูแลคนไข้ และบันทึกคำสั่งแพทย์ได้ นอกจากนี้ ยังมีรุ่น หุ่นยนต์ดินสอมินิ หรือ Home AI Assistance ที่สามารถเฝ้าผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการดูแลที่บ้าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ พร้อมฟังก์ชั่นเสริม เช่น เพลง เกม เทศน์ธรรมะ เพื่อสร้างกำลังใจและป้องกันภาวะเหงาในผู้สูงวัยที่สำคัญ หุ่นยนต์ดินสอยังสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผ่านการเป่าลมหายใจ โดยจะแสดงผลประเมินความเสี่ยงให้แพทย์ทราบทันที ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้และการใช้ AI วิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกจะมาเปิดตัวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก รวมทั้งการใช้ AI วิเคราะห์มะเร็งเต้านมจะมอบเป็นของขวัญให้ชาวภูเก็ต ในปีใหม่ 2569 ด้วย
ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมทุนเพื่อ สร้างนวัตกรรม AI พร้อมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ AI ด้วยหลังจากเคยจัดมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากจะใช้ AI เพื่อสุขภาพอนามัย บริษัทยังมีแผนงานโครงการเกี่ยวกับ AI เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดตลอดจนด้านอาหารปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งด้วย
จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อน Phuket AI City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งผลักดันภูเก็ตสู่การเป็น เมืองแห่งนวัตกรรมโลก อย่างเต็มรูปแบบ
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Transformation จาก Smart City สู่ AI City ว่าภูเก็ตของเรา ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นมาแล้วว่าเป็น Smart City ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน วันนี้เรากำลังก้าวอีกขั้นสำคัญสู่ AI City เมืองต้นแบบปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกของประเทศไทย โดย AI ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยี แต่คือ เครื่องมือแห่งอนาคตที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจร ลดขยะและมลพิษ ยกระดับสาธารณสุข และทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งต่อคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ภูเก็ตจะไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังเป็น City of the Futureที่ใช้ AI ขับเคลื่อนทุกมิติของการพัฒนา
ทางด้านนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงบทบาทของ อบจ. ในการขับเคลื่อน AI ว่า อบจ.ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะนำ AI มาใช้ในชีวิตจริงของประชาชน เราไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเทคโนโลยีหรูหรา แต่คือเครื่องมือแก้ปัญหาที่คนภูเก็ตเผชิญอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ที่เราริเริ่มใช้ AI คัดกรองสุขภาพประชาชน ด้านจราจร ที่จะช่วยลดการติดขัดและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ AI จัดการขยะและลดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และด้าน Food Safety ที่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือการทำให้ AI เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง เพื่อทุกคนในภูเก็ต
ส่วน ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ และผู้บุกเบิกนวัตกรรม AI ด้านการแพทย์ ผู้ซึ่งได้คิดริเริ่มการสร้าง AI City ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก กล่าวในหัวข้อ AI for All ว่าหัวใจสำคัญคือแนวคิด AI for All โดยจะใช้ประสบการณ์และทีมงานมาร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ที่มี Big Data มารวมทีม เพื่อสร้าง AI for All ดังกล่าว ตัวอย่างชัดเจนคือ Dinsaw Medical AI ที่สามารถคัดกรองสุขภาพขั้นต้นได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ ความร่วมมือในวันนี้จะทำให้ภูเก็ตไม่เพียงก้าวสู่อนาคต แต่ยังเป็น Showcase สำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้เมืองอื่นๆ เชื่อมั่นว่า AI สามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนได้จริง