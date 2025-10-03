ปลัดโร่แจ้งความ โจรตัดดาบ ลักผ้าผูกเอว อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ย่ำยีหัวใจคนหล่มสัก

ช็อก! โจรลักตัดดาบ–ผ้าผูกบั่น(เอว) อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองหล่มสัก ชาวเพชรบูรณ์สุดสะเทือนใจ
เมื่อเวลา 09.47 น. วันที่ 3 ตุลาคม นายหมวดโทไปรยา ภัครธากูร ปลัดอำเภอหล่มสัก ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.เกษมสิทธิ์ แสงเถื่อนพงศ์ พนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ หลังได้รับแจ้งจากนายอำเภอหล่มสักว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 07.00 น. รับแจ้งว่าเกิดเหตุ พบดาบเหล็กของพ่อขุนผาเมืององค์เล็กถูกคนร้ายลักลอบตัดขโมยหายไป พร้อมทั้งลักลอบเอาผ้าผูกบั่นจากพ่อขุนองค์ใหญ่และพ่อขุนองค์เล็ก ที่ประดิษฐานอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสักไปอีกด้วย จึงขอให้ทางพนักงานสอบสวนเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดี พร้อมเร่งติดตามตัวดาบเหล็กองค์พ่อขุนผาเมืองนำกลับคืนมาให้ได้โดยเร็ว
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า เมื่อเช้านี้ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลอนุสาวรีย์และประชาชนที่ไปกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองว่า ตัวดาบเหล็กในพระหัตถ์องค์พ่อขุนผาเมืององค์เล็ก ถูกขโมยลักลอบตัดเลื่อยจนสูญหายไป และยังขโมยผ้าผูกบั่น (เอว) ทั้งพ่อขุนองค์เล็กและพ่อขุนองค์ใหญ่ไปอีกด้วย โดยคาดว่าคนร้ายคงจะลงมือในตอนกลางคืน
“ตัวดาบเหล็กถูกเลื่อยตัดออกไป โดยเหลือเพียงส่วนที่เป็นด้ามดาบในพระหัตถ์องค์พ่อขุนผาเมืององค์เล็ก” นายภาคภูมิ กล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของคนร้ายรายนี้คืออะไร แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นฝีมือของพวกติดยาลักลอบขโมยตัดเอาไปขาย เวลานี้ได้แจ้งให้ตรวจสอบตามร้านค้าของเก่า พร้อมให้สืบหาข้อมูลตามแหล่งที่คาดว่าคนร้ายรายนี้จะนำไปขาย
นายภาคภูมิ กล่าวย้ำว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เพียงย่ำยีทำร้ายจิตใจชาวหล่มสักเท่านั้น แต่ยังขยี้หัวใจประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกด้วย เพราะอนุสาวรีย์องค์พ่อขุนฯ เป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเพชรบูรณ์เท่านั้น แต่สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย
ข่าวแจ้งว่า ล่าสุดเวลา 12.00 น.นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอกล่มสักพร้อมคณะ เดินทางไปที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก เพื่อตรวจสอบอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง โดยเฉพาะสภาพร่องรอยดาบเหล็กพ่อขุนองค์เล็กที่ถูกลักลอบตัดเลื่อยขโมยไป ด้วยความสะเทือนใจ
