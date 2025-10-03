สุโขทัยอ่วม น้ำยมล้นตลิ่ง ซัดกระสอบทรายพังยาว 500 เมตร จยย.ปลิวตกข้างทาง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุโขทัย สถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัย ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เมื่อช่วงเวลา 02.00 น. ที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นจนล้นตลิ่งบริเวณหมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย กระแสน้ำที่ไหลแรงได้ซัดกระสอบทรายที่วางเรียงกั้นไว้ตกลงมาเป็นทางยาวกว่า 500 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่อส. และทหารจาก บชร.3 และ กอ.รมนสุโขทัย ได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยเร่งวางกระสอบทราย ขวางทางน้ำบริเวณตลิ่งหมู่ 1 ขณะนี้ยังคงเหลืออีกประมาณ 100 เมตรถึงจะสามารถปิดกั้นทางไม่ให้น้ำเข้ามาได้ในช่วงนี้
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าที่บริเวณจุดนี้ มีกระสอบทราบที่วางกั้นแม่น้ำยมได้พังลงมา จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการวางกั้นกระสอบทราย เหลืออีกประมาณ 100 เมตรก็จะสามารกั้นได้หมด
อย่างไรก็ตาม ของแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดแม่น้ำยม ให้ขนของไปไว้ในที่สูงที่ปลอดภัย และให้ระมันระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และสัตว์มีพิษในช่วงนี้ด้วย
ส่วนที่บริเวณหลังวัดปากแคว หมู่ 4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ล่าสุดน้ำจากแม่น้ำยมได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมภายในวัดแล้ว และได้ไหลบ่าจากฝั่งหน้าวัดปากแควไหลข้ามไปทางฝั่งตรงข้ามทำให้รถจักรยานยนต์ ของชาวบ้านที่ขี่มาถึงจุดยูเทิร์นหน้าวัด ซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลข้ามถูกกระแสน้ำพัดรถจักรยานยนต์ปลิวไปกับสายน้ำตกลงข้างทางสูงกว่า 2 เมตร แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วสุโขทัย ต้องช่วยกันนำเชือกลงไปผูกรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน ที่ตกลงไปกับสายน้ำขึ้นมาอย่างทุลักทุเล