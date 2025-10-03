ญาติถอดทองหลอมในพิธีหล่อรูปเหมือน ส.อ.จิรายุ วีรบุรุษตาควาย อึ้งวิญญาณบอกให้นำเหรียญเกจิดังสุดหวงหล่อด้วย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่โรงหล่อเฉลิมวงศ์หล่อพระ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือน ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น วีรบุรุษผู้กล้าปราสาทตาควาย ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี พันเอกธานินทร์ ดมหอม เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาไพฑูรย์ จิตตะทันโต เจ้าอาวาสวัดตลาดราชมงคล จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนทหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก
โดยพิธีเริ่มจากพันเอกธานินทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนจะเริ่มพิธีพราหมณ์ มีอาจารย์เก่งกาจ บังกาวงศ์ หรืออาจารย์ติงลี่ เป็นพราหมณ์ผู้นำพิธี โดยมีการเชิญเทพยดาและดวงวิญญาณของ ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น มาประดิษฐานอยู่บริเวณพิธี โดยประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติปักธูปบนเครื่องเซ่นสังเวย ทั้งคาวหวาน เบื้องหน้ารูปของ ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น เมื่อเสร็จพิธีพราหมณ์ ได้มีการโรยข้าวตอกดอกไม้ก่อนทำพิธีเททองหล่อมวลสาร โดยประธาน แขกผู้มีเกียรติ และญาติ ได้ร่วมกันนำมวลสารที่ได้รับมาจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท, หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร, หลวงปู่บุญมา กตปุญโญ, และเกจิอาจารย์อีกหลายรูป รวมถึงโลหะจากเครื่องบิน f16 กระสุนปืน แผ่นทอง และเหรียญพระอาจารย์จากวัดต่างๆ มาประกอบพิธีเทลงในเตาหลอม
ซึ่งระหว่างพิธีในการนำมวลสารใส่ลงไปในเตาหลอม มีนายประวิช เวียนติง ผู้อำนวยการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นอาแท้ๆ ของ ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น ได้ถอดสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 5 บาท ออกจากคอและได้หยิบมวลสารใส่ลงไปในเตาหลอมด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรูปหล่อของ ส.อ.จิรายุ ที่สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล
นายเฉลิม ภูพรม เจ้าของโรงหล่อเฉลิมวงศ์หล่อพระ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันดี เป็นวันแห่งความภูมิใจที่มีพิธีหล่อรูปเหมือนของ ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น วีรบุรุษตาควาย รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆ ที่มีพี่น้องมาร่วมงาน ร่วมบุญ เป็นจำนวนมาก หลังจากเททองหล่อ แกะแบบเสร็จ ก็เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียด จากนั้นจะนำรูปหล่อเหมือนไปให้หลวงปู่ศิลาเจิม ก่อนที่จะนำไปประดิษฐานที่วัดตลาดราชมงคล ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ส.อ.จิรายุ ต่อไป
สำหรับความสูงของรูปเหมือนจะมีขนาดความสูง 1.99 เมตร รวมฐาน ขนาดตัวยืนสูง 1.72 เมตร ฐาน 28 เซนติเมตร
ด้าน นางปาริชาติ สิงห์อ้น หรือคุณบุ๋ม ภรรยา ส.อ.จิรายุ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันมงคลที่ได้มีการหล่อรูปเหมือนของ ส.อ.จิรายุ โดยทางครอบครัวได้เดินทางมาดูแบบถึง 7 ครั้ง ซึ่งทางโรงหล่อได้ปรับแก้ให้ตามที่ต้องการ เพื่อที่จะให้รูปหล่อเหมือนตัวจริงมากที่สุด พิธีราบรื่นดีทุกอย่าง ซึ่งในระหว่างพิธีทางอาจารย์ติงลี่ได้มาบอกว่า เจมส์ (สามี) มาบอกให้เอาเหรียญที่ติดตัวมาเอาไปหล่อด้วย ซึ่งเป็นเหรียญของหลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ่นราชาเศรษฐี เป็นเหรียญเงิน ที่สามีบูชาไว้ตั้งแต่กลับมาจากภาคใต้ เอาไว้บนหัวนอน ซึ่งเจมส์หวงมาก เคยมีคนมาขอเช่าไปบูชา แต่เจมส์ก็ไม่ปล่อยให้เช่า ซึ่งเจมส์ได้ฝากเหรียญไว้แล้วบอกว่าให้ตนเอาติดตัวไปไหนมาไหนด้วย วันนี้ก็เลยเอามาด้วย พออาจารย์ติงลี่มาบอกก็เลยจะเอาเหรียญไปหลอม ให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปเหมือนของสามี
ด้านอาจารย์เก่งกาจ บังกาวงศ์ หรืออาจารย์ติงลี่ เจ้าพิธีในวันนี้ กล่าวว่า ในขณะที่ทำพิธีประกาศโองการการบวงสรวง ในช่วงการเชิญวิญญาณ ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น ให้มาสถิตในงานพิธี ก็ปรากฏว่าในช่วงที่สวดกำลังจะจบมีเสียงมากระซิบ ว่าช่วยกรุณาบอกแม่กับแฟนให้หน่อยว่าให้นำวัตถุมงคลที่ติดตัวมาด้วยช่วยเอาเทลงเบ้าหลอมให้ด้วย จากนั้นก็ได้บอกกับภรรยาของ ส.อ.จิรายุ ให้ทราบ ซึ่งส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับทางญาติ และไม่เคยได้ติดต่อกันมาก่อน เพียงแค่มาทำพิธีให้ในวันนี้ พอได้ยินเสียงของ ส.อ.จิรายุ บอกมาเช่นนั้นจึงได้ไปแจ้งให้กับทางภรรยาทราบ