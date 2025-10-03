นักศึกษาม.ดัง สุดทนผับติดรั้วมหา’ลัย เสียงดัง เปิดยันเช้า-ก่อเหตุวิวาทซ้ำซาก จี้จัดการให้เด็ดขาด
วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ซึ่งพักอาศัยอยู่ในคอนโดซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย ว่าได้รับผลกระทบจากเสียงของผู้ที่มาเที่ยวสถานบริการแห่งหนึ่ง ที่ลักลอบเปิดให้บริการกับนักศึกษาและตั้งอยู่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัย โดยค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการทะเลาะวิวาทกันของน.ศ.กลุ่มวัยรุ่นที่มาใช้บริการจนเกิดเสียงดัง จนผู้พักอาศัยไม่เป็นอันหลับอันนอนกัน
นายเอ นามสมมุติ อายุ23ปี นักศึกษาปริญญาโท เปิดเผยว่า ตนเองพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด้านถนนเชียงราก-บางขัน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านจำหน่ายสุราที่มีการแอบจำหน่ายติดกับรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหลังร้านปิดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์กลางดึกค่ำคืนที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกำลังนอนหลับสนิท มีกลุ่มผู้มาใช้บริการร้านจำหน่ายสุราดังกล่าวเกิดการทะเลาะวิวาทกันซึ่งร้านจำหน่ายสุราร้านนี้อยู่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเคยมีคำสั่งให้ปิดมาแล้ว แต่ยังมีการฝ่าฝืนเปิดให้บริการอยู่
สำหรับร้านนี้มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา ทุกครั้งที่ร้านปิดลูกค้าก็จะออกมาส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย บางครั้งก็ทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกัน เหมือนเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมาที่ตนเองถ่ายคลิปไว้ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ต้องทนกับเสียงดังทุกคืน โดยตนเองคิดว่าเป็นการมอมเมาเยาวชนอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้
ทั้งนี้ตนเองอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างจริงจัง ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ที่ผ่านมาแม้จะมีคำสั่งปิดไปแล้วแต่ร้านก็ยังมีการเปิดให้บริการอยู่ซึ่งชาวบ้านก็ไม่อยากจะมีปัญหากับทางร้านเพียงแต่อยากได้ความสงบ ตนเองหวังว่าการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอความเดือดร้อนเพื่อจะได้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตลท. สั่งเพิกถอนหุ้น KEX ตั้งแต่ 15 ต.ค. หลังยื่นออกโดยสมัครใจ
- เสธ.ต๊อด ชี้กองทัพได้ประโยชน์ พล.ท.บุญสิน นั่งที่ปรึกษาผบ.ทบ. อยู่พื้นที่นาน ประสบการณ์เยอะ
- นักแสดงอังกฤษ บินไกลมอบแผงโซลาร์เซลล์-อาหารแห้ง ให้ ตชด. ลั่น ‘ไทยแลนด์ สู้ สู้’
- ทบ. แจงผลักดันกัมพูชา ยึดหลักมนุษยธรรม ย้ำ18 เชลยศึก คุมตัวตามหลักสากล