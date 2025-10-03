ครบกำหนด 15 วัน คนกัมพูชา ลั่นไม่อพยพออกจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ขอต่อสู้จนตัวตาย

เขมรกร้าว ประกาศไม่ออกจากหนองหญ้าแก้ว ระดมคน หน่วยพยาบาล ลงพื้นที่ สื่อเขมรรายงานฝ่ายไทยขนอาวุธหนักประชิด หมู่บ้านเขมรแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่บ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี จ.สระแก้ว ประกาศให้ชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วอพยพออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน ซึ่งวันนี้ (3 ตุลาคม) เป็นวันครบกำหนด พบว่า ชาวบ้านประกาศไม่อพยพออกจากพื้นที่เด็ดขาด จะต่อสู้จนตัวตาย เพราะเป็นพื้นที่ของพวกตน อยู่กันมานานนับ 40 ปีแล้ว
มีรายงานว่า วานนี้ (2 ตุลาคม) กัมพูชาส่งโดรน 2 ลำ บินเข้าไปสอดแนมในพื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้วเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมง ก่อนจะบินกลับไปฝั่งตรงข้าม
ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่า สถานการณ์ฝั่งกัมพูชาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือขนย้ายข้าวของแต่อย่างใด ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เส้นตายวันที่ 10 ต.ค. อาจจะยังไม่สามารถดำเนินการหรือทำการรุนแรงอะไรได้มากเพื่อหลักมนุษยธรรม ซึ่งสวนทางกับความหวังของชาวบ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว ที่คาดหวังว่าวันที่ 3 ต.ค. และ 10 ต.ค. ปัญหาชายแดนที่เรื้อรังมานานกว่า 40 ปีจะจบลงได้
เวลา 11.00 น. ที่บ้านเปรยจัน ตรงข้ามแนวรั้วลวดหนาม พบชาวกัมพูชาเริ่มมีการรวมตัวกันแล้ว มีการเกณฑ์เด็กๆ เข้ามาในพื้นที่ มีรถพยาบาลและรถฉุกเฉิน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาสมทบ พร้อมทั้งเตรียมตั้งโรงครัวทำอาหารไว้บริการแก่มวลชนที่ทยอยเข้าสมทบเรื่อยๆ ทั้งนี้ นายอุม เรียเตร็ย ผวจ.บันเตียเมียนเจย ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ร่วมบัญชาการ
ด้าน Khmer Times สื่อกัมพูชา เปิดเผยล่าสุด กัมพูชาปิดถนนบางส่วนใกล้ลวดหนามและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของทหารของไทย รวมถึงการเคลื่อนพล ยุทโธปกรณ์หนัก และการตรวจสอบในพื้นที่พิพาท ผู้สังเกตการณ์รายงานว่ามีรถถัง รถหุ้มเกราะแปดล้อ ปืนใหญ่ รถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ และรถสนับสนุนจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านของเขมรแล้ว