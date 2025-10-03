ชลประทานแจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังระดับน้ำ หลังเขื่อนเจ้าพระยาจ่อระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,700 ลบ.ม./วิ อ่าวทองเตรียมกระสอบทรายรับมือ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการน้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 8 โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนในอัตราจากเดิมไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได
ด้านจังหวัดอ่างทอง ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดยแจ้งเตือนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหาร ได้เร่งวางกระสอบทรายในจุดรั่วซึมบริเวณบ่อเต่า ภายในวัดต้นสน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นจุดวิกฤติที่น้ำไหลทะลักมาแล้ว ด้านเทศบาลเมืองอ่างทองรวมพลังแรงใจนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล เร่งช่วยกันกรอกกระทรายนำไปวางป้องกันจุดเสี่ยงเขตเศรษฐกิจ และศูนย์ราชการตามจุดรั่วซึมริมเขื่อน
ล่าสุด ระดับน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายน้ำในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง มีระดับน้ำสูง 8.89 เมตร จากจุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,479 ลบ.ม./วินาที