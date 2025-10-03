กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วม-ดินสไลด์ พบการจราจร4แห่ง ผ่านไม่ได้ ระดมจนท.ช่วยประชาชน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ประจำวันที่ 3 ตุลาคม พบการจราจร ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร 1586 พร้อมระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชม.
กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุแมตโมบนทางหลวง ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ระยอง จ.สุโขทัย จ.เชียงใหม่ และจ.ขอนแก่น (7 สายทาง จำนวน 8 แห่ง) การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง ดังนี้
1. จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง
– ทล.1322 ช่วง กม.ที่ 126+900 – 126+950 อ.เชียงดาว
– ทล.1322 ช่วง กม.ที่ 95+200 – 95+200 อ.เชียงดาว
2. จ.สุโขทัย จำนวน 2 แห่ง
– ทล.1056 ช่วง กม.ที่ 0+403 – 1+200 อ.ศรีสำโรง
– ทล.101 ช่วง กม.ที่ 81+700 – 85+000 อ.เมืองสุโขทัย
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายะแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลการทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)
