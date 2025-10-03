จับค้าประเวณีเชียงราย ให้จิ้มผ่านไลน์-ส่งถึงที่ เด็กต่ำกว่า 15 ปี เล่าจำใจทำ หาเงินส่งกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายใต้การอำนวยการของ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เผยได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีบุคคลเป็นธุระจัดหาเด็กมาค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยติดต่อผ่านแอพพ์ไลน์ ผู้จัดหาจะส่งรูปเด็กมาให้ลูกค้าเลือก และเมื่อตกลง ผู้เป็นธุระจัดหาก็จะพาเด็กมาส่งตามสถานที่ที่ลูกค้านัด
โดยมีค่าบริการในการค้าประเวณีอยู่หลายราคา ขึ้นอยู่กับอายุและหน้าตาของเด็ก โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 – 3000 บาท และเด็กจะได้ค่าตัวประมาณ 1,000 บาท
จึงประสานกำลังร่วมกับทางตำรวจโดยการนำของ พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองร่วม ตำรวจ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ตม.จว.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
โดยช่วงคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบ จับกุม โดยส่งสายลับเข้าไปเพื่อพิสูจน์ความผิด เมื่อสายลับพิสูจน์ความผิดเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งชุดจับกุมเข้าตรวจสอบ โดยสามารถช่วยเหลือบุคคลผู้ถูกค้าประเวณีได้จำนวน 3 คน ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย (ปกปิดนามโรงแรมเนื่องจากมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด) จากการตรวจสอบผู้ถูกค้าประเวณีเบื้องต้น ทราบว่ามี 1 คน อายุ 15 ปี สัญชาติเมียนมา
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า มาค้าประเวณีเพื่อหาเงินซื้อข้าวกินและส่งกลับบ้าน ในส่วนของบุคคลอื่นอยู่ระหว่างตรวจสอบอายุต่อไป และสามารถจับกุมบุคคลผู้เป็นธุระจัดหาได้จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาในเบื้องต้น ในข้อหาเป็นธุระจัดหา เพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณี , ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ประสานสหวิชาชีพเพื่อทำการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต่อไป