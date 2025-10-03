ชาวบ้าน ร้องปปช. เอาผิดนายกฯเล็ก-ผู้ใหญ่บ้าน ปล่อยก่อสร้างรง.ในพื้นที่ ตร.แจงปมขนอาหาร-น้ำเข้าโรงงาน

ชาวบ้าน ร้องป.ป.ช. เอาผิดนายกฯเล็ก-ผู้ใหญ่บ้าน ปล่อยก่อสร้างรง.ในพื้นที่ ตร.แจงปมขนอาหาร-น้ำเข้าโรงงาน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายดำรงค์เดช พรงาม แกนนำชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านยังออกมาชุมนุมบริเวณหน้าโรงงาน บริษัท จิ่วเย่ว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยอ้างว่าจะสร้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และโรงงานผลิตกระเบื้องพื้นไวนิลในพื้นที่ 72 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง โดยเจ้าของเป็นนายทุนจีน ตามที่ได้ขออนุญาตชุมนุนกับทาง สภ.บ่อทอง จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เนื่องจากโรงงานยังมีการก่อสร้างมาตลอด ทั้งที่การก่อสร้างยังไม่ผ่านการประชาพิจารณ์แต่อย่างใด
ต่อมาได้ปรากฏว่าได้มีรถกระบะของ สภ.บ่อทอง ได้มีการนำเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม เข้าไปในโรงงาน เพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวพม่าที่อยู่ภายในโรงงาน สร้างความไม่พอใจกับให้กับชาวบ้านอย่างมาก พร้อมทั้งสอบถามผู้ที่นำรถตำรวจนำสิ่งของมาช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวภายในโรงงาน แต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด
นายดำรงค์เดชกล่าวว่า การรวมตัวของชาวบ้านในครั้งนี้ เนื่องจากทางโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการก่อสร้างโรงงานทั้งที่ยังไม่ผ่านประชาพิจารณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าได้มีชายชุดดำ ประมาณ 20-30 คน อ้างว่าเป็นทหารได้เดินทางเข้ามาในโรงงานอีกด้วย โดยรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงได้แจ้งให้ตำรวจ สภ.บ่อทองมาตรวจสอบ ทราบเบื้องต้นว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในช่วงกลางคืนยังมีเสียงปืนดังออกมาจากภายในโรงงานอีกด้วย
“ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในขณะนี้ประมาณ 200-300 คน ยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการสร้างโรงงาน เพราะเจ้าของโรงงานมีพฤติกรรมทำโรงงานหล่อหลอมโลหะ สร้างมลพิษให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังได้แจ้งความเอาผิดกับนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน โดยไม่ผ่านการประชาพิจารณ์” นายดำรงค์เดชกล่าวและว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้เดินทางไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิดกับเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย
ทางด้าน พ.ต.อ.บัณฑิต ธรรมอนันต์ ผกก.สภ.บ่อทอง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่รถตำรวจ สภ.บ่อทอง นำอาหารและน้ำไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในโรงงานว่า ทางโรงงานได้มาขอความช่วยเหลือให้ตำรวจนำอาหารและน้ำไปให้แรงงาน เนื่องจากโรงงานโดนปิดล้อม ทำให้คนงานไม่กล้าออกมาจากโรงงาน เกรงว่าจะกระทบกับผู้ชุมนุม และป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากัน ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ส่วนการที่ชาวบ้านมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางโรงงานนั้น ทาง สภ.บ่อทองได้ดำเนินการสอบสวนต่อผู้กระทำผิดกฎหมายทุกกรณี