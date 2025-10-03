ตร.สืบจังหวัดอุบลฯ รวบหนุ่มเขมราฐ นักบินขนยาบ้า 1.2 แสนเม็ด ริมถนนทางไปวัดโนนเจริญ

ตำรวจสืบจังหวัดอุบลฯจับกุมหนุ่มเขมราฐ นักบินขนยาบ้า 1.2 หมื่นเม็ด นำมาวางริมถนนทางไปวัดโนนเจริญ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์รอง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.บวรศักดิ์ คำรังษี รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี สั่งการให้ร.ต.อ.อัศวิน กัณหารอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี ร.ต.อ.เมธี บุญมีรักรอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ปส.ภ.จว.อุบลราชธานี
จับกุม นายประวิณ อายุ 30 ปี ชาว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 120,000 เม็ด รถยนต์ 1 คัน 3.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ขณะขับรถมาวางยาบ้าที่บริเวณริมถนนทางไปวัดโนนเจริญตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี แจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมเฟตามีน )โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน