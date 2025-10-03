อ่างทองอ่วม! คันกั้นน้ำแตก คลองโผงเผงทะลักท่วมหมู่บ้านกว่า200หลัง จนท.เร่งช่วยประชาชน
วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กระสอบทรายที่ทำเป็นคันกั้นน้ำเกินแรงต้านน้ำในคลองโผงเผง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระสอบทรายพังทลายกว้างประมาณ 4 เมตร ส่งผลให้น้ำในคลองโผงเผง ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านในพื้นที่กว่า 200 หลังคาเรือน อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างเร่งขนของหนีน้ำขึ้นไว้ชั้น 2 ของบ้าน ส่วนบ้านชั้นเดียวก็ต้องเร่งขนของขึ้นไปไว้บนถนน เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
ด้าน นายสถาพร ฉัตรชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 พร้อมกำลังผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ได้ช่วยกันตั้งเต็นท์บนถนนให้ชาวบ้านอยู่อาศัยชั่วคราว ส่วนทางด้าน นายมนตรี โตศิลปกิจ นายก อบต.โผงเผง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบคโฮ เร่งวางบิ๊กแบ็กต้านป้องกันน้ำ ส่วนกระแสน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างขนของหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น
ส่วนทางด้าน นายณัฐวุฒิ โยธา นายอำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า ทางชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 8 โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่ระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนในอัตราจากเดิมไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด