ปัตตานี นราธิวาส ป่วน คนร้ายบุกทำลายกล้องวงจรปิด เสียหายหลายพื้นที่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พื้นที่ปัตตานี สภ.กะพ้อ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี จำนวน 7 จุด รวม 17 ตัว เวลา 03.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม ได้แก่ จุดที่ 1 สี่แยกมัสยิด ม.3 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ถูกเผาจำนวน 2 ตัว ชนิด 4G 1 ตัว ชนิด wifi 1 ตัว, จุดที่ 2 สามแยกฝายน้ำหลังฐาน นปพ.ปน.33 รอยต่อ ม.4 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ถูกเผา จำนวน 1 ตัว ชนิดกล้องยุทธวิธี, จุดที่ 3 แยกคอลอกาปะ ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ถูกเผา จำนวน 2 ตัว ชนิด 4G 1 ตัว ชนิด wifi 1 ตัว, จุดที่ 4 สามแยกทุ่งนาบาลาเซาะ ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ถูกทำลาย จำนวน 2 ตัว ชนิด 4G 1 ตัว ชนิด wifi 1 ตัว
จุดที่ 5 สามแยกบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกวัว ม.5 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ ถูกเผา จำนวน 4 ตัว กล้องมหาดไทย 3 ตัว กล้องยุทธวิธี 1 ตัว, จุดที่ 6 สามแยกบ้านคอกวัว ม.5 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ ถูกทำลาย จำนวน 5 ตัว กล้องมหาดไทย 3 ตัว ชนิด 4G 1 ตัว ชนิด wifi 1 ตัว และจุดที่ 7 คอสะพาน ม.5 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ ถูกเผา จำนวน 1 ตัว กล้องยุทธวิธี 1 ตัว
โดยเวลา 19.50 น. สภ.มายอ รับแจ้งมีเหตุรถยนต์กระบะตู้ทึบรับจ้างขนส่งทั่วไปโดนยิง เหตุเกิดที่ถนนสายชลประทานบริเวณด้านหลังสนามกีฬา อบต.สะกำ ต.สะกำ อ.มายอ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย คือรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหลังทางขวา จำนวน 1 รู บริเวณด้านหลังด้านท้าย จำนวน 2 รู จากการสอบถาม นายซุกรันดร์ ทราบว่า ขณะผู้เสียหายผ่านเส้นทางสายชลประทานบ้านดูวา-ลางา ได้ยินเสียงคล้ายยางรถยนต์ระเบิด จึงจอดรถดู แต่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ จึงขับรถต่อไปสักระยะหนึ่งถึงทราบว่ายางแบนและพบร่องรอยตอนท้ายของกระบะไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่เป็นรูคล้ายกับรูกระสุนปืน จึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับ พงส.สภ.มายอ
ทั้งนี้ เวลาประมาณ 17.50 น. สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครอง อ.จะแนะ ว่าเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลาประมาณ 14.05 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำวน ม.1 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ว่ามีการลักกล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนสามแยกกือโละ ม.1 บ้านน้ำวน ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ทำให้กล้องวงจรปิดสูญหาย จำนวน 3 จุด รวม 3 ตัว ดังนี้
จุดที่ 1 พิกัด 47NDG 94224 71343 จำนวน 1 ตัว, จุดที่ 2 พิกัด 47NQG 94232 71365 จำนวน 1 ตัว และจุดที่ 3 พิกัด 47NQG 94216 71721 จำนวน 1 ตัว โดยเป็นกล้องวงจรปิดของมหาดไทยที่เพิ่งติดตั้ง ซึ่งยังไม่ได้เปิดการใช้งานและยังไม่ได้รับมอบจากผู้รับเหมา