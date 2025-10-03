ตำรวจทางหลวง ยโสธร สกัดจับหนุ่ม ขับกระบะตู้ทึบ ลักลอบขนจยย. 8 คัน ส่งขายสปป.ลาว

ตำรวจทางหลวง ยโสธร จับหนุ่มขับ กระบะตู้ทึบขนของกลางจยย. 8 คัน สารภาพส่งสปป.ลาว
เมื่อวันที่3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ปริญญ์ โคตรมณี สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. เปืดเผยว่าร.ต.อ.พรชัย พวงใส รอง สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล., ร.ต.ท.ฐิติรัตน์ เสียงอ่อน รอง สว.ส.ทล.5 กก.6 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จับกุมนาย ณัฐกานต์ มีเงิน อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมของกลางรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียน ยบ 421 นครราชสีมา และรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สำราญ ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อเวลา21.00 น.วันที่2 ต.ค.68
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับ ว่าจะมีการลักลอบขนลำเลียงรถจักรยานยนต์ส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งใช้รถกระบะตู้ทึบ โตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียน ยบ 421 นครราชสีมา ใช้เส้นทาง ทางหลวง 202 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว
เมื่อถึงบริเวณ ทล.202 กม.245-246 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พบรถยนต์ตามที่ได้รับแจ้งไว้ เลี้ยวซ้ายบริเวณสัญญาณไฟแดง แล้วตรงไปกลับรถ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. เส้นทาง ทล.23 กม. 175 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ พบนายณัฐกานต์ มีเงิน อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่
จากการตรวจสอบภายในตู้ทึบพบรถจักรยานยนต์จำนวน 8 คัน จึงได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่บรรทุกมาและขอตรวจสอบเอกสารการได้มาและขอทราบว่าจะไปที่ใด แต่นายณัฐกานต์ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้ และมีพิรุธต้องสงสัย และรถจักรยานยนต์ยนต์ที่นายณัฐกานต์ บรรทุกมาไม่สามารถติดต่อกับผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ จึงทำการตรวจยึดจับกุม
นายณัฐพงษ์ รับสารภาพว่า เป็นครั้งแรกที่ตนรับจ้างนำรถจักรยานยนต์ไปส่งในพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยไปรับรถจักรยานยนต์ มาจากหลายพื้นที่ดังนี้ คันที่ 1 รับมาจากพุทธมณฑล คันที่ 2 รับมาจาก จ.สมุทรปราการ คันที่ 3 รับมาจาก พระราม 2 คันที่ 4 รับมาจาก จ.พระนครอยุทธยา คันที่ 5 รับมาจาก จ.ปทุมธานี คันที่ 6 รับมาจาก จ.สระบุรี คันที่ 7 รับมาจาก อ.ปากช่อง คันที่ 8 รับมาจาก จ.ปทุมธานี และจะนำมาส่งให้นายเม๊า ไม่ทราบชื่อ นามสกุลจริงที่บริเวณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยถ้าตนไปถึงเขต อ.เขมราฐ แล้วให้โทรศัพท์หานายเม๊า ซึ่งนายเม๊า จะเป็นคนมารับรถจักรยายนยนต์ที่ตนรับจ้างบรรทุกมา ซึ่งได้รับค่าจ้างขนคันละ 1,300 บาท รวมทั้งหมด 10,400 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้ ประกอบกับ นายณัฐพงษ์ เนื่องจากเป็นรถที่มีพิรุธต้องสงสัยน่าจะมีไว้ ได้มา อาจใช้ ในการกระทำความผิด ไม่สามารถแสดงที่มาของรถจักรยานยนต์ได้ และสงสัยว่าอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรม เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกตรวจยึดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดต่อเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์รถจักรยายนต์ทั้ง 8 คัน ต่อไป