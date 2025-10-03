สลด! พนง.แบงก์ดังกำแพงแสน พลัดตกตึกชั้น3 ดับ ตร.เร่งหาสาเหตุ

สลด! พนง.ธนาคารดังกำแพงแสน พลัดตกตึกชั้น 3 ดับ ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 16.20 น.วันที่ 3 ตุลาคม ร.ต.ท.นรินทร์ อาศุวณิชพันธุ์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับแจ้งว่ามีคนพลัดตกลงมาจากอาคารชั้น 3 ธนาคารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน เสียชีวิต จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปตรวจสอบ พบ นางณปภัช อายุ 50 ปี พนักงานของธนาคารดังกล่าว เสียชีวิตอยู่ที่พื้นด้านล่าง บริเวณที่จอดรถพนักงาน จากการตรวจสอบบนชั้น 3 บริเวณจุดที่นางณปภัชพลัดตกลงมา มีเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินวางอยู่
จากการสอบถามนายประกิต ทองน้อย พนักงาน รปภ. ทราบว่าธนาคารปิดทำการ พนักงานจะทยอยออกทางด้านหลัง มาพบร่างนางณปภัชนอนจมกองเลือดอยู่ จึงรีบแจ้ง 1669 เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นได้ให้นำศพไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต และเชิญญาติมาสอบสวน เพื่อหาปมเหตุของการเสียชีวิตต่อไป