เจ้าของร้านจุกอก น้ำตาซึม ชายเมียป่วยเดินมาขอข้าวกิน ก้มลงกราบแทบเท้า หวนคิดถึงชีวิตเคยตกต่ำ
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก RoastDuck Station (สถานีเป็ดย่างเกลือ) โพสต์คลิปชายรายหนึ่งเข้ามาขออาหารให้ภรรยาที่ป่วยและไม่มีเงินติดตัว สร้างกระแสทั้งชื่นชมและหดหู่ในโลกโซเชียล
ในคลิปปรากฏเหตุการณ์ขณะเจ้าของร้านนำอาหารใส่ถุงหิ้ว ไปให้ชายคนดังกล่าว ซึ่งสวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นสีดำ ก่อนที่ชายจะก้มกราบจนเจ้าของร้านต้องรีบพยุงขึ้น พร้อมบอกว่าไม่เป็นไร จากนั้นได้โพสต์ข้อความประกาศตามหาตัว เพื่ออยากมอบเป็ดย่างฟรี 1 ตัวเป็นกำลังใจ
ต่อมาเมื่อช่วงสายของวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นร้าน สถานีเป็ดย่างเกลือโค้งวัดป่าทรงคุณ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจำหน่ายเป็ดย่างเกลือ โคขุน และอาหารอีสานรสแซ่บ
โดยได้พบกับนายสมบัติ ภูผาผิว เจ้าของร้านและเจ้าของคลิป เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.40 น. ระหว่างเตรียมวัตถุดิบ เขาสังเกตเห็นรถเก็บของเก่าจอดหน้าร้าน จากนั้นชายรายดังกล่าวเดินเข้ามา ซึ่งตอนแรกตนคิดว่าเป็นลูกค้า หรืออาจจะเป็นเจ้าของรถที่จอดเสีย แต่ปรากฏว่าเขาได้เดินเข้ามาบอกตนว่าขอข้าวทาน โดยบอกว่ามีเงินติดตัวเพียง 2 บาท และภรรยาที่นั่งอยู่ในรถกำลังป่วย ไม่มีซืัอข้าวกิน
ซึ่งตอนนั้นทางร้านของตน ย่างเป็ดก็ยังไม่ทันสุก จะมีก็เพียงแค่ข้าวเหนียวที่ตนนึ่งและเตรียมไปขายอีกจุดนึง และเป็ดฝอยของทางร้านที่ทางตนเตรียมทำไว้ให้ลูกค้าชิม ตนจึงได้ห่อให้พร้อมกับข้าวเหนียวอีก 2 ห่อและน้ำ ซึ่งจังหวะนั้นแฟนของตนกลับมาจากตลาดมีขนมติดมาตนจึงได้แบ่งขนมใส่ถุงเดินไปให้ แล้วก็เดินเอาไปให้เขา ซึ่งพอเดินไปถึงแล้ว เขาก็ก้มลงกราบตน ทำให้รู้สึกจุกอก และรีบประคองเขาขึ้น ซึ่งตนรู้สึกจุกอกและสะเทือนใจอย่างมาก
เนื่องจากว่าชีวิตตนเคยเป็นเช่นนี้มาก่อนกับแฟนของตน เคยไม่มีกินมาก่อน อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมน้ำไฟโดนตัดหมด และก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร มีเงินอยู่ในห้องเพียงแค่ 7 บาท นำไปซื้อมาม่ามาต้มกินกับแฟน 2 คน ซึ่งตอนที่เขาก้มกราบตนนั้น ตนรู้สึกจุกอกขึ้นมาและความรู้สึกเก่าๆที่เคยผ่านมาก็ผุดขึ้น โดยถ้าหากเขาไม่ลำบากจริงๆ เขาก็คงไม่มาขอและก็คงไม่ลงไปก้มกราบตนแบบนี้
ทั้งนี้ตนก็อยากจะฝากส่งกำลังใจให้กับพี่ๆ น้องๆ ที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตในขณะนี้ว่า เนื่องจากว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็ไม่ดีหลายๆอย่าง หากมีอะไรก็อย่าไปคิดสั้น อย่านำไปคิดว่าเราเป็นคนด้อยค่า อยากให้ทุกคนขึ้นมาสู้กับปัญหาชีวิตสักวันชีวิตเราก็จะดีเอง
ซึ่งหลังเหตุการณ์ นายสมบัติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อตามหาชายรายนี้ เพื่อมอบเป็ดย่างทั้งตัวให้เป็นกำลังใจ และอยากช่วยเหลือเท่าที่ทำได้