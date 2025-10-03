สลด เด็กชายปั่นจักรยานไปกับเพื่อน นั่งเล่นดูน้ำที่บันไดริมฝั่งเจ้าพระยา เกิดลื่น จมหายไร้วี่แวว 

สลด เด็กชายขี่จยย.ไปกับเพื่อน นั่งเล่นดูน้ำที่บันไดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดลื่น จมหายไร้วี่แวว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 ต.ค.68 พ.ต.ท.วชิรวิทย์ จันทนา สารวัตรสอบสวน สภ.ไชโย ได้รับแจ้งเหตุเด็กชายวัย 13 ปี พลัดตกลงไปจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยา เหตุเกิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ และเรือท้องแบน เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุบริเวณบันไดริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้ที่ตกลงไปในน้ำสูญหายไป ทราบชื่อต่อมาเป็น ด.ช. วัย 13 ปี ชาวตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถาม เด็กชายเอ วัย 13 ปี เล่าให้ฟังว่า ตนเองกับผู้สูญหายได้ชวนกันขี่รถจักรยานมาเที่ยวเล่น ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีเพื่อนเป็นคนขับ ส่วนตนเองเป็นคนซ้อนท้าย
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อนได้เดินลงบันได และได้พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ตนเองได้ลงไปช่วยและดึงมือเพื่อน แต่ไม่สามารถช่วยได้ จึงรีบไปตามชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ แต่ไม่พบเพื่อนแล้ว คาดจมน้ำหายไป เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประดาน้ำได้ลงค้นหาแต่ไม่พบร่าง จึงใช้เรือท้องแบนค้นหาตามลำแม่น้ำนานหลายชั่วโมแล้ว แต่ยังไม่พบศพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงใช้เรือค้นหา ด.ช.ผู้สูญหาย วัย 13 ปี กันต่อไปตลอดค่ำคืน