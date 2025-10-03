โชคดีมีคนเห็น กู้ภัยลุยน้ำท่วม ช่วยหญิงชราออกหาปลา น้ำป่าซัดเรือล่ม ลอยคอเกาะต้นไม้ 

นาทีชีวิต! หญิงชราออกหาปลาเรือล่ม ถูกน้ำป่าพัดลอยคอตามกระแสน้ำไปเจอต้นไม้คว้าเกาะปีนขึ้นไปอยู่ลำพัง โชคดีมีคนสังเกตเห็น แจ้งกู้ภัยเอาข้าวกล่องมาแจกพอดีรีบช่วย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ขณะที่ อาสากู้ภัยสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู เพชรบูรณ์ ลงเรือเพื่อนำข้าวกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงวัย 72 ปี ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างไปติดอยู่กับต้นไม้ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเร่งเข้าช่วยเหลือแข่งกับเวลา ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรง จนสามารถนำตัวผู้ประสบเหตุขึ้นสู่ที่ปลอดภัยได้สำเร็จ โดยคุณยายปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีอาการตัวสั่นหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายสุรศักดิ์ จันทวงศ์ อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะที่ตนและทีมงานกำลังนำข้าวกล่องออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่นั้นได้รับแจ้งมีหญิงสูงอายุติดอยู่บนต้นไม้ท่ามกลางน้ำที่ไหลเชี่ยวใกล้อบ ต.ปากดุก จึงรีบประสานกับทีมงานเรือลำอื่นจากนั้นก็รีบไปจุดรับแจ้ง พบหญิงชราวัย 72 ปี ติดอยู่กับต้นไม้ที่อยู่กลางน้ำ มีลักษณะอ่อนเพลียและตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวจึงได้ปลอบใจพร้อมทั้งนำขึ้นเรือและให้ใส่เสื้อชูชีพ นำส่งขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้นทราบว่า อาศัยอยู่บ้านคนเดียวพายเรือออกมาหาปลาเพื่อนำไปทำอาหาร แต่เนื่องจากบริเวณนั้นมีน้ำไหลเชี่ยวทำให้เรือล่มยายจึงเกาะเรือลอยมาจนกระทั่งถึงต้นไม้แล้วคว้ากิ่งไม้ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กระทั่งมีคนเห็นจึงโทรแจ้งอาสากู้ภัยมาช่วยจนปลอดภัย
เป็นความโชคดีของยายที่มีคนเห็นเพราะต้นไม้ค่อนข้างทึบและอยู่ห่างจากถนน หากนานกว่านี้อาจจะมืดค่ำไม่มีใครเห็น เพราะจุดที่ยายเกาะต้นไม้อยู่ห่างจากถนน 200 เมตร และมีระดับน้ำที่ลึกประมาณ 4 เมตร หากยายหมดแรงหรือเป็นลมตกลงไปอาจจะจมน้ำเสียชีวิตได้
